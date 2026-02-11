El 112 coordinó cerca de 23.000 incidentes en Ibiza y Formentera en 2025

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Illes Balears gestionó en 2025 un total de 21.341 incidentes en Ibiza y 1.618 en Formentera, lo que sitúa a las Pitiusas con 22.959 actuaciones coordinadas a lo largo del año. Las cifras se incluyen en el balance anual del servicio, que en el conjunto de Baleares atendió 785.093 llamadas y coordinó 143.314 incidentes, una actividad equivalente a una media diaria de 2.148 llamadas y 393 incidentes, según ha informado en un comunicado el Govern.

La operativa del 112 dio respuesta principalmente a emergencias sanitarias y consultas médicas, además de accidentes de tráfico, conflictos en la vía pública y accidentes domésticos, con un peso destacado de las asistencias médicas tanto en domicilios como en la calle. Por islas, Mallorca concentró la mayor demanda con 113.159 incidentes, seguida de Ibiza (21.341), Menorca (7.166) y Formentera (1.618).

Picos en verano

El verano volvió a concentrar los picos de actividad, con julio y agosto por encima de las 90.000 llamadas mensuales, mientras que los meses de invierno registraron volúmenes más moderados. En términos de eficiencia, el servicio cerró 2025 con un descenso notable de las llamadas no procedentes, que bajaron hasta 122.447, en su mayoría por errores de marcación o incidencias de red.

El 112 celebra sus 30 años en las islas. / CAIB

Además, el 112 registró un avance en la localización de llamadas: la tecnología AML permitió ubicar con precisión el 71% de las llamadas realizadas desde móvil, frente al 57% del año anterior. El apoyo psicosocial se mantuvo como pieza del dispositivo, con 267 activaciones de psicólogos de emergencias durante 2025 para atender situaciones especialmente sensibles.

Estos datos se difunden coincidiendo con el 30º aniversario del 112 balear, que se celebra en torno al Día Europeo del 112 (11 de febrero). En estas tres décadas, el servicio ha atendido más de 24,5 millones de llamadas y ha gestionado casi cuatro millones de incidentes (3,97 millones) en el archipiélago. El 112 de Baleares fue, además, el primero en ponerse en marcha en España, en febrero de 1996.