El violinista Linus Roth acerca la música de Vivaldi, Bach y Paganini a personas con discapacidad y exclusión social

En el momento en el que el violinista Linus Roth toca las primeras notas del 'Verano' de Vivaldi, nadie presta atención a nada más que a su violín, un Stradivarius histórico del año 1703. Unas 60 personas con diversidad funcional y en situación de exclusión social de las asociaciones Amadiba, Apneef, la Fundació Deixalles y el Aula Terapia del Ayuntamiento de Sant Antoni asisten a la sesión de musicoterapia impartida por el músico, una iniciativa que pretende llevar la música clásica "a quienes normalmente no pueden asistir a los conciertos", explica Roth. Se trata de una iniciativa del propio Roth y la psicopedagoga Emma Torres, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y el Club Nàutic de Sant Antoni, que ha cedido el espacio para el concierto.

"La idea de este programa de musicoterapia es que la música ha de ser para todos, también para aquellos que normalmente no pueden asistir a los conciertos como son las personas con discapacidad o en situación de exclusión social", explica Roth, violín en mano, ya preparado para comenzar el concierto. "Creo que la música clásica es muy especial. Tiene mucha fuerza y es muy positiva tanto para el corazón como la mente", añade el músico, quien cuenta que en el repertorio de este martes incluye piezas de Vivaldi, Bach y Paganini.

El violinista inicia su repertorio con Vivaldi. "Esto era la canción de verano de Vivaldi, ahora vamos a ir a por la primavera", explica el violinista a un público expectante. Durante su interpretación de esta pieza, algunos de los asistentes se emocionan y se oyen exclamaciones y alguno trata de arrancarse a aplaudir mientras su monitora le pide que esté tranquilo. Desde fuera de la sala, se asoman algunos curiosos al oír la música. Tras cada pieza, los asistentes aplauden entusiasmados y Roth aprovecha para explicarles detalles y curiosidades sobre música y su violín. "El violín es un instrumento sin amplificación, no necesitamos electricidad ni amplificadores para poder oírlo bien", cuenta el músico. "Este de aquí es muy especial, tiene 300 años de antigüedad", dice señalando el instrumento, lo que provoca un gran "wow" de sorpresa entre todo el público.

Linus Roth y su violín Stradivarius de 1703. / JA RIERA

El siguiente protagonista de la música de Roth es Niccolo Paganini, "un compositor italiano cuyas piezas son muy difíciles", cuenta sonriente Roth antes de comenzar a interpretarla. La pieza, con algún que otro silencio un poco más largo, ocasiona en un determinado momento un primer aplauso de alguien que cree que ya ha terminado, aunque rápidamente su compañero le corrige.

Preguntas para Roth

Antes de terminar con un par de piezas de Bach, Roth ofrece la oportunidad a los asistentes de preguntar cualquier duda respecto al violín o la música. Alberto, usuario de Amadiba, no tiene miedo a preguntar y es el primero en romper el hielo. Su duda es sobre cómo se afina el violín. "Ah, se hace con esto", responde mientras hace una pequeña demostración. "¿Y desde cuándo tocas el violín?", le pregunta otra chica. "Mi madre tenía un violín en casa y desde pequeño me dejó tocarlo", rememora el músico. "Tenía entonces seis años y ahora 48, son 42 años tocando ya", reflexiona Roth, quien concluye entre risas con un "muchos años". De nuevo Alberto, se anima a preguntar si toca algún otro instrumento. "Toco un poco el piano, pero el violín es mi especialidad", responde. Los asistentes también sienten curiosidad por los sentimientos de Roth al tocar el violín. "Depende de la canción, tristeza si es más triste y estoy contento cuando es más alegre".

Tras las preguntas, Roth interpreta las últimas piezas del concierto. Algunas de las notas más agudas llaman la atención del público, que no esconde su cara de sorpresa. También ríen a los gestos simpáticos del músico al terminar la canción.

"Qué bien ha tocado este chico", se oye a una joven que comenta a su amiga, mientras se acercan a Roth para hacerse una foto con él. Joel, usuario de la fundación Amadiba, declara que le ha encantado el concierto, y confiesa sentir predilección por el violín Stradivarius de Roth. También Alberto, de la misma asociación, está entusiasmado con la música del violinista. "¿Te puedo ver en Youtube?", le pregunta a Roth, que le responde afirmativamente con una sonrisa. "Me ha encantado el concierto. Y eso que yo no soy muy de música clásica, pero toca muy bien y lo quiero escuchar más", comenta Alberto.

Diversas asociaciones asisten a la sesión de musicoterapia impartida por Linus Roth / JA RIERA

Para Jorge Nacher, concejal de Juventud, Bienestar Social, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sant Antoni, "el objetivo de apoyar este tipo de iniciativas es acercar la música a quienes no pueden ir a los conciertos". "Es el segundo concierto de este tipo que realizamos con Roth y Torres, el primero fue en la residencia de Sa Serra con personas mayores y en esta ocasión nos hemos querido enfocar con asociaciones que trabajan con personas en exclusión social y salud mental", añade Nacher.

"La música clásica tiene un poder terapéutico y unificador y muchos beneficios, especialmente cuando se dirigen a personas en situación de vulnerabilidad", explica la psicoterapeuta Emma Torres, quien recuerda que en el caso de las personas con diversidad funcional hay estudios que "destacan los beneficios de la música clásica a nivel de simulación neurológica, tensión, memoria e incluso de psicomotricidad". "Aunque es verdad que para ver los resultados muy obvios lo ideal sería hacerlo de manera regular, unas dos veces por semana", añade Torres.