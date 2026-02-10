¿Qué tiempo hará este sábado para la rúa de Carnaval de Ibiza?

La rúa de Carnaval de este sábado 14 de febrero en Ibiza ciudad estará marcada por un ambiente fresco y ventoso, según la predicción por municipios de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según los meteorólogos, para el sábado se esperan temperaturas de entre ocho y 16 grados y una probabilidad de precipitación en torno al 30%, un escenario que, a pocos días vista, apunta a una jornada con posible inestabilidad puntual.

El viento será el otro factor a tener en cuenta. La Aemet prevé componente noroeste y avisa de rachas máximas que podrían rondar los 47 kilómetros hora en la zona.

Con este panorama, el consejo para quienes vayan a la rúa es claro: capa extra, algo de abrigo y ojo al viento. No obstante, el pronóstico se irá actualizando y aún puede cambiar durante los próximos días.

La rúa de Carnaval de Ibiza se celebrará el sábado 14 de febrero, coincidiendo con San Valentín, a partir de las 17 horas. El desfile pasará por la avenida de Santa Eulària, Bartomeu Rosselló e Isidor Macabich, calle del País Valencià, avenida de España y el paseo de Vara de Rey.