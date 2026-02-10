El tiempo
¿Qué tiempo hará este sábado para la rúa de Carnaval de Ibiza?
El desfile saldrá de la avenida de Santa Eulària, en el puerto, a las 17 horas
La rúa de Carnaval de este sábado 14 de febrero en Ibiza ciudad estará marcada por un ambiente fresco y ventoso, según la predicción por municipios de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Según los meteorólogos, para el sábado se esperan temperaturas de entre ocho y 16 grados y una probabilidad de precipitación en torno al 30%, un escenario que, a pocos días vista, apunta a una jornada con posible inestabilidad puntual.
El viento será el otro factor a tener en cuenta. La Aemet prevé componente noroeste y avisa de rachas máximas que podrían rondar los 47 kilómetros hora en la zona.
Con este panorama, el consejo para quienes vayan a la rúa es claro: capa extra, algo de abrigo y ojo al viento. No obstante, el pronóstico se irá actualizando y aún puede cambiar durante los próximos días.
La rúa de Carnaval de Ibiza se celebrará el sábado 14 de febrero, coincidiendo con San Valentín, a partir de las 17 horas. El desfile pasará por la avenida de Santa Eulària, Bartomeu Rosselló e Isidor Macabich, calle del País Valencià, avenida de España y el paseo de Vara de Rey.
