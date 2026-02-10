Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué tiempo hará este sábado para la rúa de Carnaval de Ibiza?

El desfile saldrá de la avenida de Santa Eulària, en el puerto, a las 17 horas

Imágenes de la rúa de Carnaval de Ibiza

Imágenes de la rúa de Carnaval de Ibiza / Marcelo Sastre

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

La rúa de Carnaval de este sábado 14 de febrero en Ibiza ciudad estará marcada por un ambiente fresco y ventoso, según la predicción por municipios de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según los meteorólogos, para el sábado se esperan temperaturas de entre ocho y 16 grados y una probabilidad de precipitación en torno al 30%, un escenario que, a pocos días vista, apunta a una jornada con posible inestabilidad puntual.

El viento será el otro factor a tener en cuenta. La Aemet prevé componente noroeste y avisa de rachas máximas que podrían rondar los 47 kilómetros hora en la zona.

Con este panorama, el consejo para quienes vayan a la rúa es claro: capa extra, algo de abrigo y ojo al viento. No obstante, el pronóstico se irá actualizando y aún puede cambiar durante los próximos días.

La rúa de Carnaval de Ibiza se celebrará el sábado 14 de febrero, coincidiendo con San Valentín, a partir de las 17 horas. El desfile pasará por la avenida de Santa Eulària, Bartomeu Rosselló e Isidor Macabich, calle del País Valencià, avenida de España y el paseo de Vara de Rey.

Santa Eulària abre las inscripciones para participar en la X Fira des Gerret

El INE constata una caída cercana al 40% de los anuncios de alquiler turístico en Ibiza en un año

Un cómico cuenta cómo un viaje a Ibiza se convirtió en su peor pesadilla: "No bebáis de ese agua"

Baleares lidera el esfuerzo para acceder a una vivienda: las familias destinan el 46% de sus ingresos al alquiler

El festival Ibicine baja el telón de su sección oficial de cortometrajes con la sesión ‘La realidad del presente’

Álex, el ex DJ que vive en una cueva en una famosa cala de Ibiza: "No te dejas chupar por el sistema ni dejas que te chupe a ti"

El Teatro Pereyra de Ibiza busca trabajadores: estos son todos los puestos que ofrece
