Fauna marina
Últimos avistamientos de peces cartilaginosos en las costas de Ibiza: del tiburón azul a las mantarrayas
El cambio climático podría ser la causa de los avistamientos de las rayas el pasado verano, aunque todavía no hay conclusiones claras.
Igual que desde hace dos días llama la atención la presencia de una tintorera en la costa de Ibiza, el verano pasado lo hizo el comportamiento de las mantarrayas (Mobula mobular). Entonces, aparecían desorientadas y quedaban varadas tanto en las costas de Ibiza como en las de Murcia o Mallorca.
"Muchas veces cuando las especies marinas pelágicas se aproximan a la costa es porque hay un síntoma de que tienen algún problema, alguna inactividad o herida", indica el biólogo marino Xisco Sobrado, responsable del área marina del GEN-GOB.
En el caso de las mantarrayas, aunque todavía no hay conclusiones claras sobre el por qué de su aparición en las costas, Sobrado recuerda que "puede estar relacionado con el cambio climático, debido al aumento de la temperatura del Océano, y que esto provoque un cambio en el patrón de circulación de las corrientes".
