Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hoteles y eclipse solarTiburón en IbizaArroz de matanzas ganadorControl acceso parking centro salud
instagramlinkedin

Fauna marina

Últimos avistamientos de peces cartilaginosos en las costas de Ibiza: del tiburón azul a las mantarrayas

El cambio climático podría ser la causa de los avistamientos de las rayas el pasado verano, aunque todavía no hay conclusiones claras.

Espectacular vídeo de una raya en Ibiza

Espectacular vídeo de una raya en Ibiza

M.G.M.

Estela Torres Kurylo

Estela Torres Kurylo

Ibiza

Igual que desde hace dos días llama la atención la presencia de una tintorera en la costa de Ibiza, el verano pasado lo hizo el comportamiento de las mantarrayas (Mobula mobular). Entonces, aparecían desorientadas y quedaban varadas tanto en las costas de Ibiza como en las de Murcia o Mallorca.

"Muchas veces cuando las especies marinas pelágicas se aproximan a la costa es porque hay un síntoma de que tienen algún problema, alguna inactividad o herida", indica el biólogo marino Xisco Sobrado, responsable del área marina del GEN-GOB.

Noticias relacionadas y más

En el caso de las mantarrayas, aunque todavía no hay conclusiones claras sobre el por qué de su aparición en las costas, Sobrado recuerda que "puede estar relacionado con el cambio climático, debido al aumento de la temperatura del Océano, y que esto provoque un cambio en el patrón de circulación de las corrientes".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
  2. Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
  3. La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
  4. Dos heridos graves tras chocar un coche y una moto en Ibiza
  5. Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
  6. El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
  7. Un tiburón de grandes dimensiones nada en el puerto de Ibiza
  8. Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026

Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni: "La incorporación de los diez nuevos agentes es el mayor salto en los últimos años"

Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni: "La incorporación de los diez nuevos agentes es el mayor salto en los últimos años"

El violinista Linus Roth acerca la música de Vivaldi, Bach y Paganini a personas con discapacidad y exclusión social

El violinista Linus Roth acerca la música de Vivaldi, Bach y Paganini a personas con discapacidad y exclusión social

La derogación de la Ley de Memoria Democrática sigue adelante en Baleares

La derogación de la Ley de Memoria Democrática sigue adelante en Baleares

Nueva rotonda en Ibiza: esta es su ubicación

Últimos avistamientos de peces cartilaginosos en las costas de Ibiza: del tiburón azul a las mantarrayas

Expertos explican por qué un tiburón azul se acerca a la costa de Ibiza: Estas son las posibles causas

Expertos explican por qué un tiburón azul se acerca a la costa de Ibiza: Estas son las posibles causas

Ibiza saca a licitación los servicios de playa: hamacas, parasoles y quioscos hasta 2029

Ibiza saca a licitación los servicios de playa: hamacas, parasoles y quioscos hasta 2029

Ibiza incorpora nueve agentes en prácticas a la Policía Local y prevé aprobar 18 nuevas plazas el 18 de febrero

Tracking Pixel Contents