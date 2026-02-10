Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hoteles y eclipse solarTiburón en IbizaArroz de matanzas ganadorControl acceso parking centro salud
instagramlinkedin

El Teatro Pereyra de Ibiza busca trabajadores: estos son todos los puestos que ofrece

El Teatro Pereyra de Ibiza invita a artistas de diversas disciplinas a enviar sus propuestas por correo electrónico para formar parte de su oferta cultural en la isla

Una imagen del interior del Pereyra

Una imagen del interior del Pereyra / Teatro Pereyra

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

El Teatro Pereyra de Ibiza ha abierto una convocatoria para incorporar nuevos artistas escénicos en su programación. Se buscan "bailarines, acróbatas, special act, cantantes y performers", así como "personajes únicos de cualquier disciplina artística", según han compartido en sus redes sociales.

"Los interesados deben tener presencia escénica y una propuesta artística propia", matizan. Los aspirantes pueden enviar sus propuestas y material a la dirección de correo electrónico: casting@teatropereyraibiza.com.

Esta convocatoria está destinada a aquellos que deseen formar parte de la oferta cultural del teatro, que "se ha consolidado como un referente en la isla de Ibiza".

Noticias relacionadas

Ubicado en el corazón de la ciudad de Ibiza, el Teatro Pereyra se erige como un "testimonio vivo de la evolución cultural de la isla". "Su historia es la de la ambición, la resiliencia y el compromiso con la preservación del patrimonio artístico de la comunidad", indican en su publicación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
  2. Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
  3. La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
  4. Dos heridos graves tras chocar un coche y una moto en Ibiza
  5. Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
  6. El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
  7. Un tiburón de grandes dimensiones nada en el puerto de Ibiza
  8. Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026

Santa Eulària abre las inscripciones para participar en la X Fira des Gerret

Santa Eulària abre las inscripciones para participar en la X Fira des Gerret

El INE constata una caída cercana al 40% de los anuncios de alquiler turístico en Ibiza en un año

El INE constata una caída cercana al 40% de los anuncios de alquiler turístico en Ibiza en un año

Un cómico cuenta cómo un viaje a Ibiza se convirtió en su peor pesadilla: "No bebáis de ese agua"

Un cómico cuenta cómo un viaje a Ibiza se convirtió en su peor pesadilla: "No bebáis de ese agua"

Baleares lidera el esfuerzo para acceder a una vivienda: las familias destinan el 46% de sus ingresos al alquiler

Baleares lidera el esfuerzo para acceder a una vivienda: las familias destinan el 46% de sus ingresos al alquiler

¿Qué tiempo hará este sábado para la rúa de Carnaval de Ibiza?

¿Qué tiempo hará este sábado para la rúa de Carnaval de Ibiza?

El festival Ibicine baja el telón de su sección oficial de cortometrajes con la sesión ‘La realidad del presente’

Álex, el ex DJ que vive en una cueva en una famosa cala de Ibiza: "No te dejas chupar por el sistema ni dejas que te chupe a ti"

Álex, el ex DJ que vive en una cueva en una famosa cala de Ibiza: "No te dejas chupar por el sistema ni dejas que te chupe a ti"

El Teatro Pereyra de Ibiza busca trabajadores: estos son todos los puestos que ofrece

El Teatro Pereyra de Ibiza busca trabajadores: estos son todos los puestos que ofrece
Tracking Pixel Contents