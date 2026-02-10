El Teatro Pereyra de Ibiza busca trabajadores: estos son todos los puestos que ofrece

El Teatro Pereyra de Ibiza ha abierto una convocatoria para incorporar nuevos artistas escénicos en su programación. Se buscan "bailarines, acróbatas, special act, cantantes y performers", así como "personajes únicos de cualquier disciplina artística", según han compartido en sus redes sociales.

"Los interesados deben tener presencia escénica y una propuesta artística propia", matizan. Los aspirantes pueden enviar sus propuestas y material a la dirección de correo electrónico: casting@teatropereyraibiza.com.

Esta convocatoria está destinada a aquellos que deseen formar parte de la oferta cultural del teatro, que "se ha consolidado como un referente en la isla de Ibiza".

Noticias relacionadas

Ubicado en el corazón de la ciudad de Ibiza, el Teatro Pereyra se erige como un "testimonio vivo de la evolución cultural de la isla". "Su historia es la de la ambición, la resiliencia y el compromiso con la preservación del patrimonio artístico de la comunidad", indican en su publicación.