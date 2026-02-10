Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santa Eulària abre las inscripciones para participar en la X Fira des Gerret

La gran cita gastronómica dedicada a este pescado de temporada se celebrará el 7 de marzo, con degustaciones, concurso profesional, artesanía y música en directo

Una elaboración en la feria de es 'gerret' de Santa Eulària

Una elaboración en la feria de es 'gerret' de Santa Eulària / Toni Escobar

Redacción Ibiza

Ibiza

Santa Eulària ya empieza a preparar una de sus fiestas más sabrosas. El Ayuntamiento ha abierto el plazo de inscripción para participar en la X Fira des Gerret d’Eivissa, una feria gastronómica plenamente consolidada que llenará el municipio de propuestas y buen ambiente el sábado 7 de marzo de 2026, coincidiendo con las fiestas patronales. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de febrero y se realizarán mediante formulario.

La convocatoria invita a sumarse a bares, restaurantes, establecimientos de comida para llevar, pastelerías, comercios, artesanos y asociaciones, que durante la jornada ofrecerán productos y creaciones vinculadas al gerret, un pescado de temporada muy presente en la cocina tradicional ibicenca. El objetivo es doble: reivindicar el producto y su tradición, e impulsar el consumo y la actividad de la restauración local en un día pensado para disfrutar, pasear y probar.

En el caso de los establecimientos de restauración, se pide contar con una cantidad mínima de gerret para garantizar las degustaciones. Las propuestas deberán presentarse de forma individual y adaptadas al formato de tapa o bocado. Como manda la tradición, la décima edición incluirá un concurso profesional, con jurado especializado, que valorará las elaboraciones por calidad gastronómica, originalidad y presentación, además de un premio especial para una propuesta destacada.

La feria no será solo para el paladar: también contará con un espacio para comercio y artesanía local, con el objetivo de apoyar a pequeños negocios y creadores del municipio, y la jornada estará acompañada por actuaciones musicales que pondrán banda sonora a la ruta de degustaciones.

Cofradías de pescadores

El gerret que se probará en la feria será suministrado por las cofradías de pescadores de Sant Antoni y de Santa Eulària, siempre que el tiempo lo permita. En la pasada edición, ambas cofradías lograron capturar más de 1.200 kilos, poniendo en valor el papel del sector pesquero local y la sostenibilidad del producto.

La X Fira des Gerret cuenta con el patrocinio del Consell de Eivissa y del Govern de les Illes Balears, y está organizada por el Ajuntament de Santa Eulària, Santa Eulària Empresarial y Peix Nostrum.

TEMAS

Santa Eulària abre las inscripciones para participar en la X Fira des Gerret

El INE constata una caída cercana al 40% de los anuncios de alquiler turístico en Ibiza en un año

Un cómico cuenta cómo un viaje a Ibiza se convirtió en su peor pesadilla: "No bebáis de ese agua"

Baleares lidera el esfuerzo para acceder a una vivienda: las familias destinan el 46% de sus ingresos al alquiler

¿Qué tiempo hará este sábado para la rúa de Carnaval de Ibiza?

Álex, el ex DJ que vive en una cueva en una famosa cala de Ibiza: "No te dejas chupar por el sistema ni dejas que te chupe a ti"

El Teatro Pereyra de Ibiza busca trabajadores: estos son todos los puestos que ofrece

