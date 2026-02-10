Santa Eulària abre las inscripciones para participar en la X Fira des Gerret

Santa Eulària ya empieza a preparar una de sus fiestas más sabrosas. El Ayuntamiento ha abierto el plazo de inscripción para participar en la X Fira des Gerret d’Eivissa, una feria gastronómica plenamente consolidada que llenará el municipio de propuestas y buen ambiente el sábado 7 de marzo de 2026, coincidiendo con las fiestas patronales. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de febrero y se realizarán mediante formulario.

La convocatoria invita a sumarse a bares, restaurantes, establecimientos de comida para llevar, pastelerías, comercios, artesanos y asociaciones, que durante la jornada ofrecerán productos y creaciones vinculadas al gerret, un pescado de temporada muy presente en la cocina tradicional ibicenca. El objetivo es doble: reivindicar el producto y su tradición, e impulsar el consumo y la actividad de la restauración local en un día pensado para disfrutar, pasear y probar.

En el caso de los establecimientos de restauración, se pide contar con una cantidad mínima de gerret para garantizar las degustaciones. Las propuestas deberán presentarse de forma individual y adaptadas al formato de tapa o bocado. Como manda la tradición, la décima edición incluirá un concurso profesional, con jurado especializado, que valorará las elaboraciones por calidad gastronómica, originalidad y presentación, además de un premio especial para una propuesta destacada.

La feria no será solo para el paladar: también contará con un espacio para comercio y artesanía local, con el objetivo de apoyar a pequeños negocios y creadores del municipio, y la jornada estará acompañada por actuaciones musicales que pondrán banda sonora a la ruta de degustaciones.

Cofradías de pescadores

El gerret que se probará en la feria será suministrado por las cofradías de pescadores de Sant Antoni y de Santa Eulària, siempre que el tiempo lo permita. En la pasada edición, ambas cofradías lograron capturar más de 1.200 kilos, poniendo en valor el papel del sector pesquero local y la sostenibilidad del producto.

La X Fira des Gerret cuenta con el patrocinio del Consell de Eivissa y del Govern de les Illes Balears, y está organizada por el Ajuntament de Santa Eulària, Santa Eulària Empresarial y Peix Nostrum.