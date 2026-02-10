Fauna marina
Reaparece en la playa de ses Figueretes el tiburón visto en el puerto de Ibiza
El ejemplar tiene la misma herida en la aleta que el avistado en es Botafoc
El tiburón que fue grabado este lunes en el puerto de Ibiza ha sido visto este martes en la playa de ses Figueretes. El escualo se encontraba en la orilla, muy cerca de la costa, tanto que la persona que ha grabado el vídeo asegura que su perro casi lo mordió.
Se trata del mismo ejemplar avistado en es Botafoc, ya que presenta la misma herida en la aleta superior. Un experto ha explicado a este diario que si ayer se decidió no intervenir y dejarlo en libertad, era muy probable que volviera volviera a acercarse a la costa nuevamente, tal y como ha sucedido.
El tiburón de grandes dimensiones sorprendió en la mañana de este lunes a quienes se encontraban por la zona portuaria de es Botafoc, donde amarran los barcos de transporte de línea regular de pasajeros, vehículos y mercancías que cubren líneas con la Península y Mallorca. El ejemplar podría ser una tintorera (Prionace glauca) y mide más de dos metros de largo.
"Perdido y desorientado"
Un hombre que trabaja en la zona grabó al animal, que parecía, según explicó a Diario de Ibiza, "perdido y desorientado", cerca de la estación marítima. "Estaba dando vueltas dentro del puerto donde estaba atracado el barco donde trabajo", apuntó. Además, el testigo señaló que el animal tenía una herida en la aleta.
La tintorera o tiburón azul es una especie común en el Mediterráneo y se encuentra en peligro de extinción por la sobrepesca. Lo que no es habitual es avistar ejemplares tan cerca de la costa. El hombre dio aviso del hallazgo a la Autoridad Portuaria.
