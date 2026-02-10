Tráfico
Nueva rotonda en Ibiza: esta es su ubicación
El cruce se complica al cambiar el uso de una calle a doble sentido
El Ayuntamiento de Ibiza ha reordenado el tráfico de la calle Aubarca que ha pasado a convertirse en una de vía de doble sentido para incorporar un nuevo carril de salida hacia el tramo municipal del primer cinturón de ronda. Esta vía, que se sitúa entre las rotondas de Can Misses y ses Figueretes, tendrá una salida hacia la avenida de la Paz. La vía pasa a tener dos líneas de aparcamiento a sólo una.
La actuación busca mejorar la movilidad y redistribuir el tráfico en los barrios de Ca n’Escandell y Can Cantó, al abrir una alternativa de conexión que permita desviar vehículos y aliviar la congestión que se produce actualmente en la calle es Cubells y en la rotonda de Can Misses, especialmente a las horas de entrada y salida de los colegios de la zona, tal y como explicó el Ayuntamiento la semana pasada en una nota.
Nueva glorieta en Ibiza
Este cambio en la circulación del tráfico de la zona hace que en cruce entre las calles Aubarca y es Cubells pueda revestir mayor peligro por lo que se ha optado por una pequeña rotonda pintada de blanco con unos pivotes verdes reflectantes. Operarios del Ayuntamiento de Ibiza ultiman este martes los trabajos de señalización.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Dos heridos graves tras chocar un coche y una moto en Ibiza
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Un tiburón de grandes dimensiones nada en el puerto de Ibiza
- Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026