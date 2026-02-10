Nueva rotonda en Ibiza: esta es su ubicación

El Ayuntamiento de Ibiza ha reordenado el tráfico de la calle Aubarca que ha pasado a convertirse en una de vía de doble sentido para incorporar un nuevo carril de salida hacia el tramo municipal del primer cinturón de ronda. Esta vía, que se sitúa entre las rotondas de Can Misses y ses Figueretes, tendrá una salida hacia la avenida de la Paz. La vía pasa a tener dos líneas de aparcamiento a sólo una.

La actuación busca mejorar la movilidad y redistribuir el tráfico en los barrios de Ca n’Escandell y Can Cantó, al abrir una alternativa de conexión que permita desviar vehículos y aliviar la congestión que se produce actualmente en la calle es Cubells y en la rotonda de Can Misses, especialmente a las horas de entrada y salida de los colegios de la zona, tal y como explicó el Ayuntamiento la semana pasada en una nota.

Instalación de los pivotes verdes. / V.C.

Nueva glorieta en Ibiza

Este cambio en la circulación del tráfico de la zona hace que en cruce entre las calles Aubarca y es Cubells pueda revestir mayor peligro por lo que se ha optado por una pequeña rotonda pintada de blanco con unos pivotes verdes reflectantes. Operarios del Ayuntamiento de Ibiza ultiman este martes los trabajos de señalización.