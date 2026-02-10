Esta es la nueva promoción de viviendas en Sant Miquel: entrega prevista para 2028

Sant Miquel tendrá una nueva promoción residencial bajo el nombre de Es Triangle de Sant Miquel, un edificio plurifamiliar de obra nueva situado en el número 4 de la calle de Isidor Macabich, en una zona residencial en el término municipal de Sant Joan.

El proyecto está compuesto por nueve viviendas distribuidas en planta baja, primera y segunda, además de una planta sótano con nueve plazas de aparcamiento, a las que se accede mediante ascensor que conecta directamente con las viviendas. En la actualidad permanecen a la venta tres inmuebles: el piso número 3, situado en planta baja, y los áticos número 8 y número 9, ubicados en la segunda planta Es Triangle de Sant Miquel, según informa la promotora.

El piso 3, de 60 metros cuadrados y dos dormitorios, tiene un precio de 465.000 euros (sin IVA) y dispone de un jardín privado de 48,74 metros cuadrados. Por su parte, los áticos 8 y 9, de tres dormitorios y dos baños, cuentan con terrazas privadas en la azotea de aproximadamente 40 metros cuadrados, con precios de 685.000 y 695.000 euros respectivamente, también sin incluir el IVA.

Fin de obra en 2028

Según la información facilitada por la promotora, el sistema de pago contempla un 20% en concepto de reserva y el 80% restante a la entrega de llaves, aunque se ofrecen opciones de pago flexibles, "adaptadas a las necesidades de cada comprador". La obra ya se encuentra iniciada -con los trabajos de rebaje del terreno ejecutados- y la finalización está prevista para principios de 2028.

Es Triangle de Sant Miquel se presenta como "una promoción de escala reducida, integrada en el entorno del norte de la isla, con una arquitectura de líneas sencillas y una forma casi triangular que se adapta a la topografía del terreno", detallan la promotora.