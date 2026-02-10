La mujer herida en el accidente de moto en Sant Antoni continúa en la UCI

La mujer colombiana de 26 años que resultó gravemente herida en el accidente de tráfico ocurrido el domingo por la noche en Sant Antoni continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque permanece "despierta y estable dentro de la gravedad", según han informado desde la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. La paciente sufrió un traumatismo craneoencefálico y diversos politraumatismos.

El siniestro se produjo a las 21.51 horas en la carretera EI-600, a la altura del kilómetro 8, al colisionar un coche contra una moto en la que viajaban dos ocupantes. Hasta el lugar de los hechos se desplazó personal sanitario en dos ambulancias, una de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB), que atendió y estabilizó a los heridos en el lugar.

Las dos mujeres heridas fueron trasladadas con politraumatismos, una a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y la otra, una mujer de 33 años y nacionalidad colombiana, al Hospital Can Misses, ambos en estado grave. Según informó este lunes el Área de Salud de Ibiza y Formentera, la mujer que viajaba de acompañante permanecía en observación en Urgencias e iba a ingresar a lo largo del día en la Unidad de Hospitalización de Traumatología.