Maria Marí, Joan Serra, los servicios de emergencias de la dana de octubre de 2025 y la Associació de Vesins de Corona, Premios al Mérito Ciudadano 2026 del Consell de Ibiza

El Consell Insular d’Eivissa ha acordado conceder los Premios al Mérito Ciudadano 2026 a Maria Marí Marí, Joan Serra Tur, los servicios de emergencias actuantes durante la dana de octubre de 2025 en Eivissa y la Associació de Vesins de Corona. La decisión ha sido adoptada por la Comisión para la concesión de estos galardones, presidida por el conseller de Presidencia, Hacienda, Gestión Económica y Deportes, Salvador Losa Marí, e integrada por representantes de todos los grupos políticos del Consell Insular y de diversas entidades sociales, culturales y económicas de la isla.

Maria Marí es la presidenta de la Federació de Colles de Eivissa / Juan Antonio Riera

Estas distinciones reconocen iniciativas, trayectorias y aportaciones que han contribuido de manera ejemplar al progreso social, cultural y humano de Ibiza, y buscan poner en valor públicamente el compromiso con ámbitos como la cultura, el bienestar social, la solidaridad, el civismo o la defensa de los valores colectivos.

En el caso de Maria Marí Marí, el Consell destaca su trayectoria en la defensa, divulgación y conservación de la cultura popular ibicenca, así como su labor en la preservación del patrimonio inmaterial. Marí es, además, presidenta de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa, creada en 1998, y representante de la Colla de Labritja.

Joan Serra recibe el premio por su trayectoria periodística / DI

Por su parte, Joan Serra Tur recibe el premio por su contribución al periodismo en Ibiza durante las últimas décadas. Serra fue director de Diario de Ibiza durante más de 22 años, desde mayo de 1994 hasta noviembre de 2016, una etapa en la que el periódico vivió una profunda modernización y mantuvo su posición como medio líder en las Pitiusas.

El galardón otorgado a los servicios de emergencias reconoce la labor de rescate, asistencia y prevención desplegada durante el episodio meteorológico excepcional de la dana de octubre de 2025, además de su solidaridad, responsabilidad colectiva y compromiso con el bien común en un momento de máxima dificultad para la isla.

La 'sitja' de sa Rota d'en Coca es una de las múltiples actividades de la Associació de Vesins de Corona / Marcelo Sastre

Finalmente, la Associació de Vesins de Corona ha sido distinguida por su trayectoria y dedicación en la conservación y promoción de las tradiciones y del patrimonio cultural de Ibiza. Se trata de una entidad ciudadana creada en Santa Agnès de Corona en 1987, con el objetivo de colaborar con las instituciones locales, insulares y provinciales en la solución de problemas que afectan a los vecinos del pueblo. A lo largo de su historia, ha participado en la organización de las fiestas patronales y ha impulsado numerosas actividades culturales, educativas y recreativas.

Los premios se entregarán en el acto oficial previsto para el 17 de abril. El presidente del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí, ha felicitado a los galardonados y les ha dado la enhorabuena por un reconocimiento a su trabajo y contribución a la sociedad ibicenca, “y como ejemplo de constancia y dedicación”.