Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni: "La incorporación de los diez nuevos agentes es el mayor salto en los últimos años"

El municipio de Sant Antoni ha dado la bienvenida este martes a diez nuevos agentes de la Policía Local. El alcalde, Marcos Serra, del PP, detalló en la presentación que nueve de estos efectivos están en prácticas y que el otro ya está en activo. De esta manera, la plantilla alcanza los 69 trabajadores, lo que el primer edil califica como "el mayor salto en los últimos años".

Destacó el primer edil que esta ampliación de la plantilla se ha previsto para que el Consistorio se acerque al objetivo que se fijó de 80 profesionales en base a un "informe del jefe de policía". Sin embargo, reconoció que la plantilla no llegará a estas cifras "en esta legislatura". A pesar de ello, Serra planea "ir ampliando poco a poco" el número de agentes "en los próximos años".

Necesidades cambiantes

La concejala de Seguridad, Neus Mateu, reflexionó que esta dotación ideal podría "quedarse corta" en el momento en el que se alcance por los incrementos de población de Sant Antoni en los últimos años. Aunque agradece las incorporaciones para "poder cubrir todas las necesidades y llamadas de los ciudadanos además de todas las operaciones de seguridad del verano".

Mateu apuntó que estos refuerzos serán "muy positivos para todos" debido a que la plantilla realiza horas extras "para que se puedan hacer todos los dispositivos especiales de seguridad". De hecho, el alcalde indicó que espera reducir el coste de estos horarios extendidos, que estima que puede alcanzar el medio millón de euros.

Fondos del Consell y el Govern

Serra detalló que el Consell Insular y el Govern balear aportaron los fondos necesarios para estas contrataciones, que provienen del Impuesto Turístico Sostenible. Además, anunció que los agentes en prácticas estarán seis meses en este periodo de pruebas y que durante los meses de julio y agosto patrullarán las calles junto con otros efectivos en activo.

El alcalde señaló que el proceso para elegir el nuevo jefe de la Policía Local sigue "en trámite" y que todavía no se conoce quién será el sucesor de Alejandro Ponce, que abandonará el cargo en abril. Sin embargo, adelantó que se conocerán más detalles de la selección "en febrero o marzo".