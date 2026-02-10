La denuncia de una usuaria del servicio de Urgencias del Centro de Salud de Sant Antoni sobre la situación que se encontró el pasado sábado. Fueron a llevar a una bebé que había sufrido un percance y se encontraron con que todas las plazas de aparcamiento estaban ocupadas por gente que había acudido al arroz de matanzas, por lo que reclama empatía y una actitud más ética.

La difícil situación que vive una comunidad de propietarios de Sant Antoni por la presencia en el edificio de una persona con síndrome de Diógenes. Las bolsas de basura y los enseres se acumulan en el inmueble provocando un olor nauseabundo y presencia constante de cucarachas. La comunidad pide ayuda a las instituciones para que tomen acciones ante un caso de «convivencia imposible».

La diferencia de ánimo con la que han vivido este año los agricultores la fiesta del ‘Sant Antoni Rural’ con respecto a citas anteriores. Si el año pasado, por ejemplo, los profesionales del campo se quejaban por la situación en la que se encontraban por culpa de la falta de agua, este domingo respiraban aliviados con la recuperación de las reservas que se ha producido en los últimos meses.