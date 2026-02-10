Licitan la redacción del proyecto de la cuarta desaladora de Ibiza

La Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) ha licitado la redacción de los proyectos para las tres nuevas desaladoras de agua de mar del sudeste de Mallorca, el levante de Menorca y el sur de Ibiza, por 2,9 millones de euros. En el caso de la instalación ibicenca, será la cuarta de la isla.

El plazo para presentar ofertas, estructuradas en tres lotes, finaliza el 12 de marzo, ha explicado la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado sobre estos proyectos destinados, apuntan, a "garantizar el suministro humano en las zonas más comprometidas, así como a la protección y recuperación de los acuíferos" de todas las islas.

Lo que ha licitado Abaqua es un contrato de asistencia técnica para el estudio, la redacción de proyectos y la tramitación administrativa y ambiental de las obras de construcción e instalación de las tres nuevas plantas desaladoras.

La presión sobre los acuíferos

Los objetivos son, detallan desde el departamento del Govern, "garantizar el suministro de agua potable a la población, mejorar el respaldo de las instalaciones actuales, reducir la presión sobre los acuíferos y mejorar la disponibilidad de recursos hídricos para la agricultura y el mundo rural, en un contexto de climatología variable, con periodos de sequía intensa".

Cada una de las instalaciones tendrá, de manera preliminar, una capacidad estimada de 15.000 metros cúbicos diarios, que deberá ser evaluada y, en su caso, "ajustada en el marco del contrato ahora licitado".

Esta capacidad permitirá disponer, apuntan, "de un recurso alternativo y estable que contribuya a la recuperación de masas de agua subterránea actualmente sobreexplotadas o con problemas de calidad".

En Ibiza, la nueva instalación "reforzará un sistema insular fuertemente tensionado, reducirá de forma significativa los consumos asociados a los trasvases hasta Sant Josep y permitirá aliviar la sobreexplotación de los recursos subterráneos, asegurando el suministro a todos los municipios y disponiendo de recursos para extenderlo a núcleos que actualmente no cuentan con este servicio". Se supone que además se conectará a la red en la que ya están las otras tres desaladoras.

El contrato se estructura en distintas fases que incluyen el estudio de alternativas, la redacción de los proyectos constructivos, la documentación ambiental y la tramitación de todas las autorizaciones necesarias, con el objetivo de analizar la mejor ubicación, el funcionamiento y el uso de las tecnologías más avanzadas en desalación, así como la reducción de impactos y consumos.

En Mallorca, la nueva desaladora permitirá aliviar la presión sobre los acuíferos del sudeste de la isla y garantizar el abastecimiento a varios municipios y núcleos costeros, entre ellos Ses Salines, Santanyí, Campos, Felanitx, Manacor, Colònia de Sant Jordi, Cala Figuera, Portopetro, Cala d'Or, Portocolom y Cales de Mallorca, entre otros.

En esta zona, las obras de extensión de la red de alta desde Petra hasta Manacor comenzarán este trimestre, una vez firmado el contrato.

En Menorca, la desaladora permitirá mejorar la calidad del agua potable en municipios afectados por la presencia de nitratos en los acuíferos, cuya concentración compromete el abastecimiento humano, en Mahón, Es Castell y Sant Lluís, cuyos ayuntamientos realizaron la petición de esta planta.

Estos proyectos se suman a los actualmente en ejecución para la instalación de recuperadores de energía en plantas de las tres islas, así como a las inminentes licitaciones de ampliación de la desaladora de Santa Eulària, y la reforma integral de la Bahía de Palma, en Mallorca.