El INE constata una caída cercana al 40% de los anuncios de alquiler turístico en Ibiza en un año

El conseller de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo del Consell de Ibiza, Mariano Juan, ha valorado “muy positivamente” las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan un descenso próximo al 40% de los anuncios de alquiler turístico en la isla en el último año. “Los datos del INE confirman que nuestro trabajo contra el alquiler turístico ilegal es efectivo, sólido y ejemplo para el resto de España”, ha señalado.

Según ha explicado Juan, los datos de la Estadística Experimental de Vivienda Turística en España, correspondientes a noviembre de 2025 y publicados por el INE, “confirman un nuevo y significativo descenso del número de anuncios de viviendas de uso turístico en la isla de Ibiza”.

En concreto, esta estadística oficial apunta a que el número total de anuncios comercializados en las tres principales plataformas digitales de alquiler turístico —Airbnb, Booking y Vrbo— se ha reducido de forma continuada durante el último año, hasta situarse en 2.081 anuncios en noviembre de 2025, frente a los 3.399 de noviembre de 2024.

Para el conseller, el descenso acumulado del 38,77% “refleja el impacto de las políticas de ordenación y control desarrolladas durante los últimos meses y consolida una tendencia a la baja en la oferta anunciada en las plataformas digitales”.

Además, Juan ha destacado que, por primera vez, el número total de anuncios detectados por el INE en estas plataformas se sitúa por debajo del número de viviendas de uso turístico inscritas en el Registro Insular, un hecho que considera “un hito relevante” en el proceso de ordenación del alojamiento turístico en Ibiza.

No obstante, el conseller ha recordado que las cifras del INE hacen referencia a anuncios que se identifican como viviendas turísticas en las plataformas digitales y que todavía incluyen determinados anuncios correspondientes a alquileres de temporada de más de 30 días, que “no tienen naturaleza turística”. Por ello, ha indicado, “el volumen real de oferta turística efectiva es inferior al que reflejan las cifras agregadas”.

“El Consell continuará trabajando con rigor, datos oficiales y colaboración institucional para avanzar hacia un modelo turístico ordenado, garantizar la seguridad jurídica y proteger a quienes cumplen la normativa vigente”, ha concluido Juan.