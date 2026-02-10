Servicios
Ibiza saca a licitación los servicios de playa: hamacas, parasoles y quioscos hasta 2029
El Ayuntamiento ofrece la ocupación temporal del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables y según la Ley de Costas
El Ayuntamiento de Ibiza ha sacado a licitación el contrato para la explotación, por parte de terceros, de las autorizaciones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre destinadas a la prestación de servicios de temporada en las playas del municipio del 2026 al 2029.
El presupuesto base máximo de licitación asciende a 484.581 euros, "correspondiente al valor total de los distintos lotes previstos para los cuatro años de duración del contrato", apunta el equipo de gobierno en una nota. La explotación de estos servicios "estará supeditada a la autorización de la Demarcación de Costas de Baleares y al pago del canon correspondiente, además del canon anual al alza que ofrezcan los adjudicatarios".
El objeto del contrato es la concesión, mediante procedimiento abierto, de las autorizaciones necesarias para explotar los servicios de temporada en las playas del término municipal de Ibiza, "siempre con instalaciones desmontables y conforme a lo establecido en la Ley de Costas (Ley 22/1988) y su Reglamento General (Real Decreto 876/2014)".
El Consistorio matiza que las autorizaciones permitirán la ocupación temporal del dominio público marítimo-terrestre "sin que ello suponga cesión alguna de la titularidad ni de las facultades demaniales del Estado", como en cualquier procedimiento de esta naturaleza. En este sentido, el Ayuntamiento de Ibiza "se reserva la posibilidad de revocar unilateralmente las autorizaciones en cualquier momento y sin derecho a indemnización, en caso de que resulten incompatibles con normativa posterior, provoquen daños al dominio público, impidan usos de interés general o perjudiquen el uso público de las playas".
La licitación se estructura en diferentes lotes correspondientes a las playas de ses Figueretes, Platja d’en Bossa, Talamanca y Sa Punta, que incluyen servicios como hamacas, parasoles, velomares, quioscos y lavabos. En total, se licitan 462 hamacas y 231 parasoles, lo que supone una reducción de 108 hamacas y 54 parasoles menos en comparación con la licitación de los años 2022 a 2025.
El Ayuntamiento ha dedicidido distribuir los lotes según cada playa:
Ses Figueretes
- Un lote de 70 hamacas y 35 parasoles
- Otro lote de 32 hamacas y 16 parasoles
Platja d’en Bossa
- Un lote de 50 hamacas, 25 parasoles y 4 velomares
- Un lote de 20 hamacas y 10 parasoles
Talamanca
- Un lote de 20 hamacas y 10 parasoles
- Un lote de 70 hamacas y 35 parasoles
- Un loto de 80 hamacas y 40 parasoles
- Tres lotes de 20 hamacas y 10 parasoles cada uno
Sa Punta
- Un único lote de 60 hamacas, 30 parasoles y un quiosco con baño
Con esta licitación, el Consistorio dice que "pretende garantizar la adecuada prestación de los servicios de temporada en las playas del municipio mediante instalaciones temporales destinadas al uso público". Dado que el Ayuntamiento no dispone de personal propio para gestionar estos servicios, considera "idónea su explotación a través de autorizaciones a terceros, tal y como permite la normativa vigente".
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Dos heridos graves tras chocar un coche y una moto en Ibiza
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Un tiburón de grandes dimensiones nada en el puerto de Ibiza
- Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026