Ibiza saca a licitación los servicios de playa: hamacas, parasoles y quioscos hasta 2029

El Ayuntamiento de Ibiza ha sacado a licitación el contrato para la explotación, por parte de terceros, de las autorizaciones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre destinadas a la prestación de servicios de temporada en las playas del municipio del 2026 al 2029.

El presupuesto base máximo de licitación asciende a 484.581 euros, "correspondiente al valor total de los distintos lotes previstos para los cuatro años de duración del contrato", apunta el equipo de gobierno en una nota. La explotación de estos servicios "estará supeditada a la autorización de la Demarcación de Costas de Baleares y al pago del canon correspondiente, además del canon anual al alza que ofrezcan los adjudicatarios".

El objeto del contrato es la concesión, mediante procedimiento abierto, de las autorizaciones necesarias para explotar los servicios de temporada en las playas del término municipal de Ibiza, "siempre con instalaciones desmontables y conforme a lo establecido en la Ley de Costas (Ley 22/1988) y su Reglamento General (Real Decreto 876/2014)".

El Consistorio matiza que las autorizaciones permitirán la ocupación temporal del dominio público marítimo-terrestre "sin que ello suponga cesión alguna de la titularidad ni de las facultades demaniales del Estado", como en cualquier procedimiento de esta naturaleza. En este sentido, el Ayuntamiento de Ibiza "se reserva la posibilidad de revocar unilateralmente las autorizaciones en cualquier momento y sin derecho a indemnización, en caso de que resulten incompatibles con normativa posterior, provoquen daños al dominio público, impidan usos de interés general o perjudiquen el uso público de las playas".

La licitación se estructura en diferentes lotes correspondientes a las playas de ses Figueretes, Platja d’en Bossa, Talamanca y Sa Punta, que incluyen servicios como hamacas, parasoles, velomares, quioscos y lavabos. En total, se licitan 462 hamacas y 231 parasoles, lo que supone una reducción de 108 hamacas y 54 parasoles menos en comparación con la licitación de los años 2022 a 2025.

El Ayuntamiento ha dedicidido distribuir los lotes según cada playa:

Ses Figueretes

Un lote de 70 hamacas y 35 parasoles

Otro lote de 32 hamacas y 16 parasoles

Platja d’en Bossa

Un lote de 50 hamacas, 25 parasoles y 4 velomares

Un lote de 20 hamacas y 10 parasoles

Talamanca

Un lote de 20 hamacas y 10 parasoles

Un lote de 70 hamacas y 35 parasoles

Un loto de 80 hamacas y 40 parasoles

Tres lotes de 20 hamacas y 10 parasoles cada uno

Sa Punta

Un único lote de 60 hamacas, 30 parasoles y un quiosco con baño

Con esta licitación, el Consistorio dice que "pretende garantizar la adecuada prestación de los servicios de temporada en las playas del municipio mediante instalaciones temporales destinadas al uso público". Dado que el Ayuntamiento no dispone de personal propio para gestionar estos servicios, considera "idónea su explotación a través de autorizaciones a terceros, tal y como permite la normativa vigente".