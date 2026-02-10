Ibiza asegura que el radar de Can Misses no multa a menos de 50 kilómetros por hora

El Ayuntamiento de Ibiza asegura que el radar instalado en la calle Corona, en la calle que baja a la ciudad y que pasa por delante del Hospital Can Misses, no multa a quienes circulen a menos de 50 kilómetros a pesar de que la velocidad máxima a la que se puede ir por esta vía es a 30 kilómetros.

El Ayuntamiento niega que se haya multado a nadie que circulara a menos de 51 kilómetros, como aseguraba una vecina de Vila la semana pasada. Según relataba, una multa del verano le había llegado en noviembre y, al acudir al servicio de recaudación a pagar la multa, al no incluir esta el detalle de la velocidad, preguntó a cuánto circulaba en ese momento y le contestaron que a 33 kilómetros, pero en ningún momento le facilitaron ningún documento.

Desde el Ayuntamiento confirman que las multas que se envían a los conductores no incluyen el detalle y que, si lo solicitan, se les entrega la imagen que captó el radar, con toda la información. Pero en ningún momento, a pesar de que los conductores preguntan la velocidad a la que iban, se les entrega la imagen o se les ofrece la posibilidad de tenerla.

Por seguridad, no para recaudar

A raíz del relato de esta vecina varios multados explicaron a este diario que les había pasado lo mismo. A pesar de esto, el Ayuntamiento niega que se informe de voz a los usuarios de la velocidad e insiste en que pueden solicitar la documentación, que, reitera, no se entrega si no se pide.

Respecto al radar, señala que se instaló porque en esta vía los vehículos circulaban a mucha velocidad a pesar de que hay varios centros educativos y el hospital, lo que supone paso constante de personas. El Ayuntamiento insiste en que se hizo por seguridad y no con afán recaudatorio.