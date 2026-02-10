Ibiza incorpora nueve agentes en prácticas a la Policía Local y prevé aprobar 18 nuevas plazas el 18 de febrero

El alcalde del Ayuntamiento de Eivissa, Rafael Triguero, ha dado la bienvenida este martes a los nuevos agentes en prácticas de la Policía Local de Eivissa. Durante el acto, Triguero ha subrayado la importancia de seguir reforzando el cuerpo con una policía de proximidad, “amable y cercana a la ciudadanía”, como herramienta clave para garantizar la convivencia, la seguridad y el bienestar en la capital.

En total, se han incorporado nueve aspirantes procedentes de dos convocatorias. Por un lado, siete corresponden a la convocatoria de mayo de 2025, que ofertaba 12 plazas, de las cuales cinco personas ya contaban con el curso básico. Por otro, se suman dos aspirantes de la convocatoria de diciembre de 2025, de un total de cuatro plazas.

Un momento de la bienvenida a los nuevos policías locales / Ajuntament d'Eivissa

Según ha explicado el alcalde, las dos plazas restantes de esta última convocatoria tomarán posesión el próximo mes de junio, momento en el que el cuerpo contará con un total de 120 efectivos.

Triguero ha anunciado también que el próximo 18 de febrero, con la aprobación del nuevo presupuesto municipal en un pleno extraordinario, está previsto aprobar 18 nuevas plazas de Policía Local. Con esta medida, el Ayuntamiento prevé ampliar progresivamente la plantilla hasta alcanzar un total de 138 plazas.