La Escuela de Pascua regresa a Sant Josep del 7 al 10 de abril

El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado una nueva edición de la Escuela de Pascua, que se celebrará del 7 al 10 de abril y estará dirigida a niños y niñas nacidos entre 2014 y 2022. El servicio contará con un total de 170 plazas y se desarrollará en tres centros educativos del municipio.

La actividad tendrá lugar en los colegios públicos CEIP Can Guerxo, CEIP Ses Planes y CEIP L’Urgell, con 60 plazas en cada uno de los dos primeros y 50 en el último. El objetivo del programa es facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares, al tiempo que se ofrece un espacio educativo, seguro y de ocio para los menores.

El concejal de Deportes, Juventud y Transparencia, Xicu Ribas, destacó durante la presentación que la Escuela de Pascua es "una herramienta clave de apoyo a las familias del municipio durante los períodos no lectivos" y subrayó el compromiso del Consistorio con "una oferta educativa de calidad". En la misma línea, la coordinadora del área de Juventud, Iratxe López, señaló que el programa busca ofrecer "un entorno seguro y divertido en el que los niños y niñas puedan aprender, jugar y compartir experiencias durante las vacaciones".

La Escuela de Pascua incluirá servicio de escuela matinera, con horario de 8 a 9 horas, además del horario ordinario, que será de 9 a 14 horas.

Cartell Escola de Pasqua 2026 / Ayuntamiento Sant Josep

Inscripciones

Las inscripciones deben formalizarse de forma telemática a través de la web municipal. El período de preinscripción estará abierto del 17 al 23 de febrero, mientras que la lista provisional de admitidos se publicará el 6 de marzo. El plazo de subsanación de posibles errores se extenderá hasta el 10 de marzo y la lista definitiva se dará a conocer el 16 de marzo.

La adjudicación de plazas se realizará por orden de inscripción y mediante un sistema de puntuación que tendrá en cuenta criterios como el empadronamiento o la escolarización en el municipio, la situación laboral de la unidad familiar y otras circunstancias sociales, como familias numerosas o monoparentales, situaciones de dependencia o discapacidad o riesgo social.

Toda la información relativa a las bases y la documentación necesaria puede consultarse en la página web del Ayuntamiento de Sant Josep: www.santjosep.org.