Jornada de playa en Ibiza a pesar de la predicción de esta semana

Ibiza ha disfrutado durante la jornada de este martes de una estampa que poco encaja con lo que anuncian las previsiones meteorológicas para los próximos días. El sol, las temperaturas suaves y un ambiente casi primaveral han animado a muchos a acercarse a la costa y, en algunos casos, a darse incluso el primer baño del año.

En la playa de Santa Eulària, unos bañistas han aprovechado una mañana en la que el termómetro se ha movido ligeramente por encima de los 20 grados con una sensación claramente primaveral que invita a disfrutar del aire libre.

Todo ello ha ocurrido pese a que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en Ibiza tanto hoy como mañana, una advertencia que contrasta con la imagen tranquila que ofrecían algunas playas durante buena parte de la jornada.

Según los datos de Aemet, las temperaturas máximas registradas hoy han oscilado entre los 13 grados de Sant Joan y de 14 grados del aeropuerto de Ibiza, en Vila y en Sant Antoni, cifras moderadas que, combinadas con el sol y la escasa incidencia del viento, han dejado una sensación térmica muy agradable.

Este paréntesis de buen tiempo, sin embargo, será breve. Las previsiones apuntan a un empeoramiento del tiempo a lo largo de la semana, con más nubosidad, posibles precipitaciones y un descenso de las temperaturas.

Hasta que eso ocurra, Ibiza exprime este respiro de borrascas y deja imágenes poco habituales para estas fechas: playas animadas, gente en el agua y un claro anticipo de primavera justo antes del cambio de tiempo.