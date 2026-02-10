Hoteles de Ibiza ignoran el eclipse solar total del 12 de agosto: las tarifas, iguales o hasta más baratas

Serán 3.728 segundos (una hora, dos minutos y ocho segundos) difíciles de olvidar, y no sólo para los astrónomos. Para cualquiera. Será un acontecimiento astronómico en el que, esta vez sí, Ibiza será protagonista: en pleno atardecer, a las 19.39 horas del 12 de agosto de este año, comenzará un eclipse total de Sol, que llegará a su máximo a las 20 horas, 33 minutos y 44 segundos, momento en que, prácticamente, se hará de noche. Es una oportunidad única, sobre todo porque la isla quedará dentro de la franja en la que el eclipse será total, igual que las ciudades de Zamora, Valencia y Cuenca, no así Madrid, que queda apartada por poco.

Ya se prevén controles en los accesos a algunos espacios naturales de la isla para evitar aglomeraciones, como en las cercanías de Cala d’Hort, frente a es Vedrà, y lo lógico es imaginar que los hoteles de la isla aprovecharán esa ocasión única, la del primer eclipse solar que atraviesa no sólo España, sino también estas islas, en los últimos 120 años. El último que pudo verse por aquí tuvo lugar el 30 de agosto de 1905 y, en el caso de Mallorca, provocó un aluvión inusitado de turistas científicos. «Ha sido un espectáculo hermosísimo e imponente el que se nos ha ofrecido a nuestros ojos», relató Es Diari.

Pero no parece que la planta hotelera ibicenca haya tenido en cuenta este acontecimiento histórico planetario, que diría Leire Pajín. Basta un repaso a las webs de algunos de los principales alojamientos de la isla para comprobar que, para esa fecha, no han incrementado sus tarifas, a pesar de que, en principio, la conjunción eclipse total+Ibiza sea propicia para que nos visiten tanto astrónomos como astrólogos e iluminados por el magnetismo de es Vedrà.

Olvido

Lo admite Alicia Reina, presidenta de la Asociación Española de Directores y Directivos de Hotel (AEDH) en Balears: «No lo hemos tenido en cuenta ni como estrategia de revenue management. Hace unos días compartimos entre los asociados un calendario de las fechas más importantes para el revenue, como los festivos en determinados países y los opening y otras fiestas de discotecas que son importantes, pero no tuvimos en cuenta el eclipse», se lamenta. Para el revenue es fundamental conocer esas flechas clave, pues lo normal es que en esas jornadas crezca la demanda, lo cual permite ajustar las tarifas al alza. Tras el olvido, Reina y sus socios intentarán incluir el 12 de agosto entre los días claves de la temporada.

Que la planta hotelera ha pasado por alto (por desconocimiento) u obviado (porque no le da importancia) ese episodio clave de la astronomía queda patente a la hora de reservar alojamiento. En el 7pines de Hyatt, uno de los mejores emplazamientos para contemplar el eclipse, cuesta lo mismo reservar esa jornada que siete días antes: 609 euros en la Garden Suite. Es lo más barato. En el Paradiso, en plena bahía de Portmany, la tarifa es de 298 euros, sólo 20 euros más que una semana antes. E incluso está rebajada, pues sin la oferta que rige en la actualidad costaría 335 euros disfrutar de ese singular hotel. De la misma cadena, el caso del Dorado demuestra que el eclipse no influye en las decisiones sobre sus tarifas: es más barato alojarse allí el día de la conjunción astral (368 euros) que una semana antes (401 euros).

Y en el Vibra Yamm Urban, casi lo mismo: 312 euros cuesta la Twins el 5 de agosto, y sólo cuatro euros más una semana después. Con desayuno. Desde esta cadena señalan que, en reuniones previas en las que analizaron la temporada de 2026, se planteó «hacer algo» la semana del eclipse, pero no tanto para incrementar el precio («que responde a la demanda» a través del revenue management, que ya se encarga de eso de manera automática) como para estar preparados o incluso crear algún evento especial para sus clientes.

Igual o más barato

En el Innside Ibiza Beach (de Melià), para el que a esas alturas de la temporada hay que reservar al menos cuatro noches, la tarifa es de 340 euros por día, 39 euros más que una semana antes. Incluye un descuento del 15%, por lo que se intuye que la empresa no ha detectado una demanda desmedida para esa fecha. Y en el cercano Amàre, incluso es más barato alojarse ese 12 de agosto (383 euros) que el 5 de agosto (404 euros) en su habitación Make it happen, la más económica.

La tarifa, tanto para el 5 como para el 12 de agosto, es idéntica tanto en el THB Naeco (372 euros) como en el THB Los Molinos (437 euros). Y, ojo, es más barata en el Naeco a pesar de que su ubicación, en la bahía de Portmany, es mejor para contemplar el eclipse. Lo mismo sucede en el Grand Palladium Select Palace de Platja d’en Bossa: vale lo mismo dormir allí el 5 que el 12 de agosto: 706 euros. Y en el rebautizado The Site, de la misma cadena, igual: 540 euros por noche ambas jornadas.

En el Six Senses, la estancia más barata asciende a 1.575 euros en la habitación Deluxe el 5 de agosto, y a 1.755 euros el 12 de ese mes. Son 200 euros más, pero no parece que sea por el efecto eclipse, pues esos 1.755 euros por noche se mantienen todos los días de esa semana.