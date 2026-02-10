Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herida grave tras salirse de la carretera y estamparse contra un poste de hormigón en Ibiza

El accidente se produjo sobre la 1.30 horas en la carretera de Santa Gertrudis a Sant Llorenç

Una ambulancia en una imagen de archivo

Una ambulancia en una imagen de archivo / DI

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

Una mujer ha resultado herida de gravedad tras salirse con su coche de la vía y estamparse contra un poste de hormigón. El accidente ha ocurrido en torno a la 1.30 horas de este martes, en la carretera de Santa Gertrudis a Sant Llorenç, en el entorno del restaurante es Jardins de Fruitera.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del Parque de Bomberos de Ibiza, Guardia Civil y una ambulancia del 061. Han sido los sanitarios quienes han sacado a la mujer del vehículo, que ha quedado destrozado.

La herida, que viajaba sola, ha sido trasladada a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

Por el momento se desconocen las causas del accidente.

