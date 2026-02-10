OFERTA FLASH
Sucesos
Herida grave tras salirse de la carretera y estamparse contra un poste de hormigón en Ibiza
El accidente se produjo sobre la 1.30 horas en la carretera de Santa Gertrudis a Sant Llorenç
Una mujer ha resultado herida de gravedad tras salirse con su coche de la vía y estamparse contra un poste de hormigón. El accidente ha ocurrido en torno a la 1.30 horas de este martes, en la carretera de Santa Gertrudis a Sant Llorenç, en el entorno del restaurante es Jardins de Fruitera.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del Parque de Bomberos de Ibiza, Guardia Civil y una ambulancia del 061. Han sido los sanitarios quienes han sacado a la mujer del vehículo, que ha quedado destrozado.
La herida, que viajaba sola, ha sido trasladada a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.
Por el momento se desconocen las causas del accidente.
