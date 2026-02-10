El famoso Dj Tiësto vuelve este verano a Ibiza después de varios años
Su última residencia en la isla fue en 2023
El famoso Dj Tiësto ha sorprendido a sus seguidores con un emocionante anuncio a través de sus redes sociales. Después de varios años, el icónico artista ha confirmado su regreso a Ibiza este verano.
En su publicación de Instagram, Tiësto comparte su entusiasmo por volver a uno de los destinos más emblemáticos de la música electrónica, donde su presencia ha dejado huella a lo largo de los años. La última residencia destacada de Tiësto en Ibiza fue en Ushuaïa Ibiza durante el verano de 2023. En ese verano, protagonizó su propia residencia los martes durante la temporada alta de 2023 tras una década de ausencia en la isla.
Los detalles sobre las fechas y lugares de sus actuaciones aún no han sido revelados, pero sin duda, los fans de Tiësto y la música electrónica ya están esperando con ansias su regreso a Ibiza, la cuna de los grandes festivales y fiestas veraniegas.
