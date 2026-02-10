La emotiva felicitación de David Guetta a su hijo, Elvis, que cumple 22 años: "Te deseo felicidad infinita y mucho éxito mientras sigues tus sueños"

El dj francés David Guetta, con residencia todos los veranos en Ibiza, ha felicitado a través de sus redes sociales a su hijo Elvis Guetta, que acaba de cumplir 22 años, con un mensaje cargado de orgullo y cariño que ha compartido en sus redes sociales. En la publicación, el artista destaca no solo su crecimiento personal, sino también su evolución artística, ya que Elvis ha decidido seguir el camino de la música electrónica y convertirse en dj.

"Feliz 22 cumpleaños, hijo mío. Estoy muy orgulloso del hombre en el que te has convertido y del artista en el que te estás transformando cada día.Te deseo felicidad infinita y mucho éxito mientras sigues tus sueños.Pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Te quiero", ha publicado David Guetta en su cuenta de Instagram. A continuación, el artista ha subido un carrusel de imágenes de su vástago desde pequeño hasta la actualidad. En una de ellas, puede verse a Elvis muy niño en el puerto de Ibiza.

Cathy Guetta

También su madre, Cathy Guetta, separada de David Guetta desde 2014 tras 24 años de relación, ha dedicado un extenso y emotivo mensaje a Elvis, al que define como su "felicidad" desde el día en que nació. En su felicitación, destaca valores como la constancia, la amabilidad, el esfuerzo y el cariño hacia su familia, además de subrayar que este año marca un momento clave en su vida.

Cathy Guetta recuerda que Elvis se gradúa tras cuatro años de estudios en la Universidad de Miami y que, tras esta etapa académica, ha decidido apostar por su pasión y convertirse en dj, convencido de que el éxito llega con trabajo y perseverancia. "Paso a paso, lo conseguirás. Creo en ti", afirma.

El mensaje concluye con una felicitación conjunta de toda la familia, incluida su hermana Angie, y una declaración de orgullo y apoyo incondicional hacia el joven, que comienza ahora una nueva etapa personal y profesional ligada a la música electrónica. Un vídeo acompaña a esta emotiva felicitación de su hijo mayor.