Detenida una mujer por manipular un pagaré e intentar acceder a una cuenta que no era suya en un banco de Ibiza

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ibiza a una mujer como presunta autora de un delito de falsedad documental y estafa, tras una intervención en una sucursal bancaria.

Los hechos ocurrieron cuando agentes de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Policía Nacional de Ibiza fueron requeridos para acudir a una entidad bancaria, donde una mujer estaba manteniendo una discusión con el personal después de que se le negara el desbloqueo de una cuenta a su nombre.

Una vez en el lugar, y tras realizar las comprobaciones oportunas, los agentes procedieron a la detención de la mujer por los delitos de estafa y suplantación, por lo que fue trasladada a comisaría sin incidentes.

A partir de ese momento, la investigación quedó en manos de agentes de la Unidad Contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), quienes determinaron que la detenida había presentado en diciembre de 2025, en esa misma sucursal, un pagaré a su nombre por un importe superior a los 9.000 euros.

Sin embargo, las investigaciones policiales revelaron que el documento original ascendía a cerca de 1.200 euros y tenía como destinataria a una empresa de construcción e ingeniería, legítima receptora del pagaré. Según la investigación, el documento mercantil había sido manipulado tanto en el nombre del beneficiario como en la cantidad reflejada.

Como consecuencia de estos hechos, la mujer fue puesta a disposición judicial el pasado 4 de febrero. La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos denunciados.