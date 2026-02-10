Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un cómico cuenta cómo un viaje a Ibiza se convirtió en su peor pesadilla: "No bebáis de ese agua"

El cómico escocés Billy Connolly relata en su monólogo 'Don’t Drink the Tap Water' una intoxicación tras beber agua del grifo en Ibiza

Un fragmento del vídeo del cómico Billy Conolly

Un fragmento del vídeo del cómico Billy Conolly

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Ibiza es sinónimo de fiesta, sol y vacaciones idílicas, pero para el humorista escocés Billy Connolly también fue el escenario de una de las anécdotas más desagradables (y divertidas) de su carrera. Su monólogo 'Don’t Drink the Tap Water' (No bebáis el agua del grifo) cuenta una historia tan exagerada como humana: una intoxicación tras beber agua del grifo durante unas vacaciones familiares en la isla hace ya décadas. Eso ahora no pasaría, puesto que el agua que sale de los grifos de la isla es potable desde hace años.

En el monólogo, Connolly relata cómo, nada más llegar al hotel en Ibiza, advierte a su familia de forma tajante: "¡No bebáis ese agua! Ni siquiera os lavéis los dientes con ella" . Sin embargo, un pequeño descuido desencadena el desastre. Su hijo rellena una botella de agua mineral con agua del grifo y el cómico acaba bebiéndola sin saberlo.

Lo que sigue es una descripción descarnada -y desternillante- de una urgencia intestinal extrema. Carreras desesperadas al baño, puertas cerradas con llave, ruidos comparados con los del Pato Donald y un dolor tan intenso que Connolly lo describe como "ácido hirviendo". Todo narrado con una capacidad de detalle que hace que el espectador sienta que está allí, viviendo la pesadilla con él.

Más allá del humor escatológico, el éxito del monólogo reside en el talento narrativo de Billy Connolly. Su forma de contar historias convierte una experiencia traumática en una pieza inolvidable de comedia, apoyándose en algo universal: el miedo a enfermar durante unas vacaciones y el caos familiar que eso provoca.

"No tenía ni idea de que Ibiza existía"

Décadas después, el monólogo sigue circulando por internet y plataformas de reacción, donde nuevos públicos descubren no solo a Connolly, sino también una Ibiza muy distinta a la de los clubes y las discotecas. Así ha ocurrido con el youtuber Killermcknight, quien ha reaccionado junto a su pareja al monólogo del escocés. "No tenía ni idea de que Ibiza existía hasta que empecé a ver vídeos de 'Ibiza Final Boss", explica en el vídeo. "Creo que la gente va a Ibiza sólo a salir de fiesta, ¿no?", comenta en el vídeo, mostrando una total ignorancia sobre la isla.

