Angelita Candela, miembro de Can Barri, el equipo ganador del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas : «La clave de este plato tradicional de Ibiza está en el caldo»

Detrás del proclamado este pasado sábado como mejor arròs de matances del mundo hay un grupo de amigos muy buen avenido, Can Barri, y una mujer, Angelita Candela Martínez, con muy buena mano para los fogones. Es ella la que ejerce de cocinera principal del equipo desde la primera edición del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni, en 2013. En este tiempo Can Barri se ha alzado con el primer premio en dos ocasiones, en 2019 y en 2026.

La alegría del triunfo todavía le dura a Candela, para la que este galardón ha sido totalmente inesperado. «Fue una sorpresa. Nosotros estábamos tan entretenidos con nuestra propia fiesta, que no nos habíamos dado ni cuenta de que había llegado la hora de entregar los premios. Tuvo que venir una chica a nuestro puesto para avisarnos de que se iban a anunciar los ganadores en la plaza de s’Era d’en Manyà. Cuando fuimos y nos enteramos de que habíamos quedado los primeros nos pusimos contentísimos y lo celebramos mucho», recuerda. Tanta felicidad es natural porque es todo un logro subirse al podio en una edición con cifra récord de participantes, 166 grupos en total.

Aunque no se esperaban ganar, los miembros de Can Barri coinciden en señalar que cada año su arroz de matanzas sabe mejor. Y es que, como reconoce Candela, cuando se apuntaron la primera vez a este certamen gastronómico eran «unos novatos» con escasa experiencia en la elaboración de este típico plato ibicenco.

Fue el yerno de Candela, Nacho, que es de Sant Antoni, quien tuvo la idea de inscribirse en el campeonato juntando a unos cuantos amigos, que residen o trabajan en ese mismo municipio y que rondan, ahora, entre los 45 y los 50 años. Como ninguno dominaba el arte del arroz de matanzas, decidieron recurrir a la experiencia culinaria de sus mayores e invitaron a participar a la que ahora ejerce de cocinera jefa y a su marido, Vicent Barri, cuyo apodo dio nombre al grupo.

Algunos de los integrantes de Can Barri cuando se alzaron con el primer puesto en 2019. / Sergio G. Cañizares

En total, son cerca de una veintena de personas las que trabajan mano a mano en los preparativos y en la ejecución de la receta. «Todos ayudamos, cada uno hace su parte, unos cortan el pimiento y el ajo, otros remueven la carne...La verdad es que nos los pasamos muy bien. Vamos con la idea de disfrutar y de estar en grupo, imagínate después si encima ganamos», comenta la pareja más veterana de la pandilla, que reside en Sant Jordi. Al equipo base, hay que sumar las amistades y conocidos que el día del certamen se unen a la fiesta y de paso degustan el plato. «Cada año somos más, esta vez nos juntamos cerca de cuarenta para comer. Para que te hagas una idea, la primera vez que nos apuntamos al concurso pusimos un kilo y medio de arroz y ahora ya vamos por los cuatro kilos», comenta la que se encarga de dirigir todo el trabajo, antes de alabar la buena organización del certamen y destacar «el ambiente tan sano que se crea».

Aunque a Angelita Candela le gusta «muchísimo» cocinar, sobre todo recetas tradicionales ibicencas, reconoce que hasta 2013, cuando se embarcó con sus amigos en la primera edición del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni, había hecho en pocas ocasiones este manjar típico que tradicionalmente se servía como cena en el día de la matanza del cerdo. Ha aprendido a cocinarlo, dice, «a base de preguntar a la gente».

La receta de Can Barri

Para ir perfeccionando su receta ha ido consultando a amigos que preparan este plato a su gusto y también, detalla, ha pedido consejo «a un señor de Sant Jordi que cocina muy bien». Aunque prefiere guardarse para sí algunos detalles de la fórmula que ha hecho que Can Barri triunfe en dos ocasiones, sí da algunas pistas: «Lo más importante en un arroz de matanzas en hacer un buen caldo», remarca . También es clave el sofrito y las setas, que compra cuando es temporada y prepara convenientemente para emplearlas el día del concurso. Además, es fundamental utilizar carne de calidad. «Lo ideal es tener costilla y magro de un cerdo ibicenco recién matado, pero eso es muy difícil, y apostar por el pollo payés», señala. El plato, Candela lo remata con «totespècia y un pelín de canela».

En todos los años en que Can Barri lleva concursando, ha habido pocas variaciones en la receta, «solo han ido cambiando las proporciones» a medida que se aumentaba la cantidad de arroz. «Si haces un buen caldo y un buen sofrito, el plato te tiene que salir bueno a la fuerza», insiste la cocinera de Can Barri, cuyo arròs de matances se ha convertido en los últimos años en uno de los platos estrella de sus reuniones familiares.

‘Arròs de matances’ y ‘frita de porc’

El pasado sábado, 7 de febrero, en el puesto de Can Barri no solo se hizo arròs de matances. Junto a Angelita, ejerció de cocinera su consuegra, Antoñita, que preparó para todo el grupo una frita de porc que «salió buenísima», en palabras de la primera.

Fue una jornada redonda para los de Can Barri, que disfrutaron de buena compañía, excelentes platos y, como guinda del pastel, de un galardón que les supo a gloria y que incluye, por primera vez, un cheque de 750 euros, que todavía no saben en qué gastarán . El trofeo, eso sí, lo guarda a buen recaudo la cocinera, que lo tiene expuesto en su casa junto al que se llevaron en 2019, «a la vista de los comensales».