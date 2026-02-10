Movilidad
Los residentes en Ibiza y Formentera podrán viajar gratis en el transporte público de Mallorca
Los residentes pitiusos podrán solicitar en sus islas la tarjeta única
EFE
Los residentes en Ibiza y Formentera podrán solicitar en sus islas la tarjeta única para viajar gratis en el transporte público de Mallorca antes de abril, según ha prometido este martes el conseller mallorquín de Movilidad, José Luis Mateo.
En respuesta a una pregunta en el pleno del Parlament formulada por la diputada de Més per Menorca Joana Gomila, Mateo ha asegurado que su departamento colabora con los respectivos consells para que formenterenses, ibicencos y menorquines desplazados a Mallorca puedan usar sin coste los autobuses urbanos y el metro de Palma, los autobuses interurbanos y el tren de Mallorca.
El conseller no ha precisado cuándo se habilitará el servicio para solicitar este título de transporte de Mallorca en el resto de islas ante la finalización el 31 de marzo de la validez de la tarjeta ciudadana de Palma, a la que actualmente podían acceder los residentes pitiusos.
Joana Gomila ha reclamado una solución antes de que expire el plazo para que los menorquines que se desplazan a Mallorca por motivos sanitarios, de estudios o para trámites burocráticos puedan usar el transporte público gratuito igual que los mallorquines.
