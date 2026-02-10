Expertos explican por qué un tiburón azul se acerca a la costa de Ibiza: Estas son las posibles causas

"Está como mal", "Mira la mordida que tiene en la aleta", se escucha en el vídeo que grabó este lunes Ediz Mehmet cuando vio a un tiburón de entre dos y tres metros junto al barco en el que trabajaba en es Botafoc. Se trataba de una tintorera o tiburón azul (Prionace glauca) y es el mismo ejemplar que se avistó este martes, en esta ocasión en la playa de ses Figueretes, muy cerca de la costa. Los comentarios que compartieron las personas que la avistaron en una y otra ocasión, apuntando a su desorientación, pueden ser la causa de su acercamiento a la orilla.

"Muchas veces cuando las especies marinas pelágicas se aproximan a la costa es porque hay un síntoma de que tienen algún problema, alguna inactividad o herida", indica el biólogo marino Xisco Sobrado, responsable del área marina del GEN-GOB.

Aguas poco profundas para refugiarse

Una vez que se avisa a las autoridades, "si se ve que el animal está bien y tiene fuerza, se intenta que se pueda recuperar por sí mismo y vuelva por sus propios medios al mar abierto", señala el oceanógrafo Diego Ponce. Por esta razón, "ese mismo ejemplar se suele ver deambulando por la misma zona o las zonas colindantes durante un cierto periodo y, finalmente, se le pierde la pista porque se ha recuperado y vuelve al mar abierto o, lamentablemente, a veces aparece muerto y directamente varado", apunta.

Ediz Mehmet

El motivo exacto que ha causado su debilitamiento, sin embargo, es más "difícil" de determinar, explica Sobrado: "Es una combinación de factores... Mal tiempo en el mar, el animal estaba debilitado por alguna cuestión y buscaba refugio o simplemente estaba desorientado".

Ponce coincide en que "todo ayuda" en la aparición de estos ejemplares y menciona que una posible razón podría tener que ver con las artes de pesca, algo con lo que se relacionan "muchas de las incidencias que se suelen encontrar con estos ejemplares". Se refiere, en concreto, a la pesca de palangre, que utiliza una línea única que se extiende tras la embarcación pesquera y de la que cuelgan varias líneas de anzuelos.

Especie en peligro crítico de extinción en el Mediterráneo

Esta pesca se hace en mar abierto para capturar, por ejemplo, a peces espada, y este entorno coincide con el hábitat de estos tiburones: "Su objetivo son otras especies que conviven en la misma zona y pueden tener apetito por la misma carnada, por lo que, con todos estos palangres, no es rara la captura accidental de estas especies", explica Ponce.

Antiguamente era común la presencia de las tintoreras en el Mediterráneo, pero debido a la presión pesquera y a su captura accidental, aquí se considera en 'peligro crítico' de extinción. A nivel global, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) —la mayor organización mundial dedicada a la conservación de la naturaleza— la cataloga como 'casi amenazada'. Todo ello explica que, si se captura accidentalmente, "la mayoría de veces se suelta" en el momento, indica Ponce.

Esto genera "una segunda casuística", que se da cuando se suelta a un animal que puede estar débil. En estas condiciones, igual que Sobrado, Ponce cuenta que los tiburones o los delfines "buscan aguas menos profundas cuando están debilitados".

Tiburones con anzuelos o aletas dañadas

En ocasiones, estas especies incluso aparecen con los anzuelos enganchados: "Como es un ejemplar grande que puede dar algún problema, a veces se corta directamente ese arte de pesca, como ocurre a veces con las tortugas", añade.

En el caso del ejemplar que se ha avistado estos días en la costa de Vila, se distinguía un daño en su aleta, que podría deberse a un "enganche por otra tipología de arte, como la red, porque normalmente cuando se enganchan en un anzuelo, le herida se les causa en la boca", indica el oceanógrafo.

A pesar de esta valoración, ambos expertos coinciden en que la única manera de determinar la verdadera razón por la que este tiburón se ha debilitado, sería capturarlo para examinarlo o analizarlo una vez que apareciera muerto, desenlace al que se espera no llegar.

La última vez que apareció una tintorera en Ibiza fue en mayo del año pasado, cuando se la encontró varada en Port des Torrent y un hombre trató, en vano, de ayudarla a regresar al mar. En aquella ocasión parecía tener "un mordisco" y también se encontraba muy desorientada.

Avisar al 112 y no interaccionar con el animal

Ponce y Sobrado recuerdan que cuando se avistan especies marinas cerca de la costa, es "imprescindible no interaccionar" con ellas y llamar enseguida al 112. "Entrarán en contacto con el COFIB [Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Islas Baleares] que es el que gestionará esta especie", detalla Sobrado. "Tienen los centros de recuperación y la metodología más específica para actuar, pero en muchas ocasiones el propio animal se recupera y no pasa de un avistamiento en una zona determinada, y luego se le pierde la pista", apunta Ponce.

En el caso de que este tiburón se hubiera avistado en una cala Pitiusa en verano, los científicos advierten de que, por seguridad, se activarían procedimientos como prohibir el baño y acotar la zona para tratar de desplazar al animal a un espacio abierto o proporcionarle los cuidados necesarios. "Más que por la gente, por el propio animal. Se le puede generar más estrés y, si ya está debilitado, puede empeorar su estado de salud y hay que cuidarlo", puntualiza Sobrado.