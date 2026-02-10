Baleares lidera el esfuerzo para acceder a una vivienda: las familias destinan el 46% de sus ingresos al alquiler

Alquilar una vivienda de dos dormitorios en Baleares exige uno de los mayores sacrificios económicos del país. Según un estudio publicado por Idealista con datos del cuarto trimestre de 2025, las familias residentes en la provincia balear deben dedicar el 46% de sus ingresos netos al pago del alquiler, un nivel que rebasa ampliamente el 30% recomendado por los expertos.

El informe -que mide el esfuerzo en función de los ingresos familiares y no solo del salario individual- sitúa el esfuerzo medio en España para alquilar en el 38%, mientras que en el caso de la compra la tasa baja hasta el 26%, sin contar el ahorro previo necesario para acceder a la financiación. Idealista atribuye estos niveles elevados a la falta de oferta y al consiguiente incremento de los precios.

En el ranking por ciudades, Palma aparece como una de las capitales donde más ingresos debe destinar una familia al alquiler: el 43%. Solo Barcelona registra un porcentaje superior (46%), seguida por Málaga (41%), Valencia y Madrid (40%). No hay datos desglosados por ciudades más pequeñas.

En total, 12 capitales superan el 30% recomendado para el alquiler, entre ellas también Alicante (38%), Las Palmas de Gran Canaria (35%), Santa Cruz de Tenerife (34%), Bilbao (33%) y San Sebastián y Sevilla (31%).

Comprar no siempre es más "fácil"

Aunque el estudio señala que en la mayoría de los casos comprar requiere menos esfuerzo que alquilar, hay excepciones destacadas: San Sebastián y Palma. De hecho, Palma encabeza el esfuerzo para la compra con un 46%, y figura entre las capitales que superan el umbral del 30% (junto a Málaga y San Sebastián, con 37%, y Madrid, con 33%; Barcelona queda en el 30%).

A escala provincial, el informe sitúa a Baleares y Málaga como las que exigen un mayor esfuerzo para comprar, ambas con un 46%.