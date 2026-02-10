El Área de Salud de Ibiza y Formentera estudia medidas para controlar el acceso a los aparcamientos

El Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) estudia medidas de control que permitan solventar el uso indebido que hay en ocasiones de los aparcamientos de los Centros de Salud de Ibiza. Así lo confirman desde la gerencia de Asef, después de que una usuaria denunciara en redes sociales las dificultades que encontró para aparcar en el centro de salud de Sant Antoni el pasado sábado, coincidiendo con la celebración del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas.

De hecho, para este aparcamiento en concreto, desde Asef avanzan que actualmente se encuentran en la "última fase" para poder ampliar el aparcamiento del centro de salud de Sant Antoni, a partir de un terreno que les cederá el Ayuntamiento del municipio.

"No es para nada agradable como para, encima, encontrarse sin aparcamiento"

Esta noticia se conoce después de que la influencer gastronómica Clara Rodríguez (Gorteam) explicara que tuvo un percance con una de sus dos niñas el pasado sábado y no encontró "ni un solo aparcamiento, ni una plaza en Urgencias". Señaló que todas estaban ocupadas "por gente que había ido al concurso" e hizo un llamamiento a sus seguidores para que la gente tenga "sentido común". "Cuando una persona va a Urgencias no es por nada agradable como para, encima, encontrarse sin aparcamiento", indicó Rodríguez en la publicación.

Ante esta situación, desde Asef señalan que se contempla tomar medidas de control ya que en ocasiones se produce este uso inadecuado de los aparcamientos. Cabe recordar que algo así ya ocurrió durante años en el Hospital Can Misses y finalmente se decidió controlar los accesos para asegurar que quienes aparcaban allí tenían que acudir al centro.