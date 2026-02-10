Álex, el ex DJ que vive en una cueva en una famosa cala de Ibiza: "No te dejas chupar por el sistema ni dejas que te chupe a ti"

En un reel compartido por la cuenta de Instagram @ibizasinfiltro, descubrimos la fascinante cueva de Álex, un hombre que, tras una exitosa carrera como DJ y productor de música electrónica, decidió abandonar el mundo de la fama y el dinero para vivir una vida más auténtica y conectada con la naturaleza en Ibiza.

Como ya publicó Diario de Ibiza en septiembre de 2024, nacido en la República Checa, Álex llegó a la isla en los años 90, y durante su carrera llegó a ganar siete discos de oro y uno de platino, colaborando con artistas de renombre como Paul Van DYK, Richie Hawtin y Carl Cox. Sin embargo, tras años de éxito en los escenarios europeos, Álex tomó una decisión radical: dejar atrás la música electrónica y mudarse a una pequeña cueva en Punta Galera, frente al mar Mediterráneo, acompañado solo por sus gatos.

Una batalla contra el cáncer

El reel muestra cómo vive en su pequeño refugio, una cueva rústica donde Álex ha encontrado su paz. A pesar de las adversidades, como una batalla contra un cáncer complicado, Álex sigue adelante con su vida sencilla y libre, compartiendo su tiempo con aquellos que se acercan a él. En sus pocos metros cuadrados de cueva, conserva recuerdos de su época de fama, como discos de oro y recortes de prensa, pero lo que más valora ahora es la tranquilidad y la libertad que le ofrece la isla.

"Somos la Nueva Era" ya compartió su historia en redes sociales, destacando cómo Álex, que vivió en el centro del bullicio y la fama, eligió Ibiza como el lugar donde encontrar la verdadera paz. En el video, se le escuchó reflexionar sobre cómo la música electrónica "cambia el alma" y cómo el sistema solo busca dinero, mientras que lo verdaderamente importante es vivir según tus propias reglas. Álex se aleja del sistema, buscando mantener su vida fuera del radar y alejada de la absorción del mundo moderno.

Los comentarios del reel destacan tanto el respeto por su decisión como algunas preocupaciones. Un seguidor bromea sobre que la cueva se publicaría en Idealista como un "estudio rústico con ventilación natural y acabados en piedra original por 1.200€/mes". Otros elogian la fuerza de Álex, quien ha enfrentado dificultades de salud y personales, pero sigue siendo una persona cálida y generosa con los demás. Sin embargo, también hay quienes advierten sobre los peligros de romantizar su historia: "Hay que tener cuidado de mostrar esto públicamente", comentan, sugiriendo que la privacidad y la quietud de Álex podrían verse comprometidas si se da más visibilidad a su vida.

Actualmente este diario no tiene la certeza de que el vídeo compartido este lunes por la cuenta @ibizasinfiltro sea de ahora o del pasado verano.