OFERTA FLASH
El álbum
Más de 2.000 euros para la AECC de la exposición solidaria de José Agudo
La Asociación Española Contra el Cáncer en Ibiza recibió ayer los 2.050 euros recaudados con la exposición solidaria del pintor José Agudo, celebrada en Can Ventosa durante las pasadas Navidades.La muestra, con payesas, escenas marineras y hasta un retrato de Marilyn Monroe, logró vender casi la totalidad de las obras expuestas.
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026
- Clara Rodríguez, influencer gastronómica de Ibiza: 'Íbamos a Urgencias con una bebé y no había ni una plaza libre, estaban ocupadas por gente que había ido al concurso de arroz de matanzas
- Las conexiones de Epstein con Ibiza, la isla que le daba 'asco': fiestas con 'chicas guapísimas' y las villas del creador del Circo del Sol