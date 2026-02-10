Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 2.000 euros para la AECC de la exposición solidaria de José Agudo

Más de 2.000 euros para la AECC de la exposición solidaria de José Agudo

Más de 2.000 euros para la AECC de la exposición solidaria de José Agudo | AECC

Redacción Ibiza

La Asociación Española Contra el Cáncer en Ibiza recibió ayer los 2.050 euros recaudados con la exposición solidaria del pintor José Agudo, celebrada en Can Ventosa durante las pasadas Navidades.La muestra, con payesas, escenas marineras y hasta un retrato de Marilyn Monroe, logró vender casi la totalidad de las obras expuestas.

Más de 2.000 euros para la AECC de la exposición solidaria de José Agudo

