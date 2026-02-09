Vuelos desde Ibiza con rebaja: Iberia Express lanza descuentos por San Valentín hasta junio

Iberia Express ha puesto en marcha una promoción especial con motivo del día de San Valentín en la que ofrece hasta un 30% de descuento en vuelos en todos sus destinos, tanto nacionales como internacionales.

La campaña, ya disponible en la web de Iberia Express, se aplica a las tarifas Express y Classic para viajar a destinos de Europa, Norte de África y Oriente Medio, además de rutas nacionales en Canarias, Baleares y la Península, informa la aerolínea. La promoción estará activa hasta el domingo 15 de febrero y permite reservar vuelos para volar entre el 24 de febrero y el 18 de junio de 2026.

Sorteo en redes y un detalle a bordo

Como parte de la celebración de San Valentín, Iberia Express explica que también realizará un sorteo en redes sociales: del 13 al 17 de febrero, regalará dos billetes de ida y vuelta a cualquiera de sus destinos para un único ganador.

Además, entre el 14 y el 28 de febrero, incorporará un gesto especial en su servicio a bordo: los pasajeros que pidan prosecco podrán acompañarlo con bombones Caja Roja de Nestlé, como detalle con motivo de estas fechas.

Los descuentos forman parte de una oferta exclusiva para miembros del Club Express, el programa de la aerolínea cuya alta es gratuita.

Asimismo, Iberia ha lanzado tarjetas regalo de San Valentín con descuentos de hasta el 10% para volar a cualquiera de sus destinos. Están disponibles hasta el 15 de febrero, se pueden personalizar con una dedicatoria y tienen validez de un año, según la compañía.