Inmobiliaria
Estas son las viviendas de obra nueva más baratas de Ibiza con aparcamiento y trastero incluidos
El conjunto residencial está formado por 30 viviendas de uno y dos dormitorios
La promoción ABC Sa Serra, situada en Sant Antoni, se sitúa entre las opciones de obra nueva más económicas del mercado inmobiliario de Ibiza, con precios que arrancan en torno a los 316.400 euros más IVA para las viviendas de un dormitorio, según un anuncio publicado en el portal Idealista.
El conjunto residencial está formado por 30 viviendas de uno y dos dormitorios ubicadas en la zona de sa Serra, un entorno tranquilo de Sant Antoni, próximo al mar y con acceso a todos los servicios. El 80 % de los pisos son de un dormitorio y el 20 % restante de dos. Las viviendas han sido diseñadas como pisos pasantes, favoreciendo la ventilación cruzada y la eficiencia energética, con un aprovechamiento óptimo de la luz natural y una mejora del confort interior, destaca el anunciante. Las superficies interiores oscilan entre los 40,53 y los 72,45 metros cuadrados.
Aparcamiento y trastero incluidos
Las plantas bajas disponen de amplias terrazas o jardines en ambos extremos, mientras que el conjunto cuenta con zonas comunes, entre ellas una piscina comunitaria y un espacio en la azotea, concebido como área de encuentro y relax con vistas a la bahía. Todas las viviendas incluyen plaza de aparcamiento y trastero vinculados.
En el caso de los pisos de un dormitorio, la distribución incluye un baño completo, mientras que las viviendas de dos dormitorios cuentan con baño en suite en el dormitorio principal y un aseo adicional.
Los precios parten de 316.400 euros más IVA para las viviendas de un dormitorio y de 451.920 euros más IVA para las de dos dormitorios, incluyendo vivienda, parking y trastero. De lo más económico que se oferta en estos momentos en Ibiza en obra nueva.
