El álbum
Una visita sorpresa en es Botafoc
Un barco de la Unidad Militar de Emergencias (UME) echa amarras en el final del puerto de Botafoc. Este cuerpo de seguridad fue vital en septiembre y octubre a la hora de paliar los estragos que causaron las danas ‘Ex Gabrielle’ y ‘Alice’ en Ibiza.
