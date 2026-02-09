Urtasun calla ante la oferta de ubicar la Biblioteca estatal en los antiguos juzgados

9 de abril de 2024, hace 22 meses. El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, visita la isla. El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, aprovecha que acaba de visitar, sala por sala, el Museo Arqueológico y el Museo Puget para soltar una bomba informativa: le ofrece el antiguo (y abandonado) edificio de los Juzgados, en la calle Isidor Macabich, para que el Ministerio de Cultura cree allí la Biblioteca estatal, reivindicada desde hace un cuarto de siglo y para la que en 2008 ya se escogió un solar de Cas Dominguets, cerca del Recinto Ferial, como ubicación: «Desde el Consistorio consideramos que esa es la ubicación más correcta para un servicio como ese, al estar situado en el centro de nuestra ciudad», explicó Triguero.

En aquel encuentro, el alcalde intenta convencer a Martí de que no sería necesario derribar el inmueble, sino que bastaría con remodelarlo, e incluso le insta a que «se empiecen a realizar los estudios previos sobre la viabilidad de ese espacio y sobre su situación estructural, de manera que se pueda empezar a conveniar la instalación de una biblioteca estatal en ese espacio». Hasta afirma que los servicios técnicos del Consistorio consideran que «el edificio se encuentra en perfectas condiciones» y que solo sería precisa una remodelación para que las plantas fueran diáfanas.

Una semana después, el 16 de abril de 2024, el alcalde enviaba al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, una carta en la que reiteraba esa solicitud y, especialmente, la razón por la que consideraba más acertado que en vez de en Cas Dominguets, la Biblioteca estatal se ubicara en los antiguos juzgados: «He tenido la oportunidad de explicarle que el Ayuntamiento, en relación a nuestra petición de dotar de una biblioteca pública estatal a la isla, ha preferido renunciar al solar de Cas Dominguets propuesto inicialmente y ofrecer el espacio de los antiguos juzgados, ubicado en la avenida. Isidor Macabich, 4, ya que se considera que tanto la Biblioteca Nacional Pública como el archivo deben estar en un espacio céntrico para facilitar el acceso de los usuarios».

Pasados 22 meses de aquella visita y del envío de la carta, ni Jordi Martí ni el ministro han respondido, ni a la solicitud ni a la misiva: «Seguimos esperando respuesta del Ministerio», indican desde el Consistorio. Urtasun ha dejado al Ayuntamiento en visto.

Así, «más rápido»

Vila sigue a la espera de que desde Cultura respondan al ofrecimiento, para lo bueno o para lo malo, de utilizar un espacio que es mayor que el del solar previsto inicialmente: «Cabe destacar -se afirmaba en el texto remitido al ministro de Cultura- que la parcela de Cas Dominguets propuesta inicialmente tiene una superficie de 7.000 metros cuadrados, mientras que el edificio de los antiguos juzgados suma un total de volumen construido de 9.507,52 metros cuadrados distribuidos en planta semisótano, planta baja, cinco plantas y casetón de cubierta». En el texto original se menciona, realmente, lo que ocupa ese espacio en metros cúbicos, si bien durante el encuentro con el secretario de Estado se habló de 9.000 metros cuadrados.

A eso, el alcalde sumaba la ventaja de que, de ser aceptado por el Ministerio de Cultura, «saldría adelante más rápido, dado que solo sería necesario remodelar el edificio, ya que el Consistorio ha constatado que, estructuralmente, el edificio de los antiguos juzgados se encuentra en buen estado». Este diario ya preguntó entonces (sin respuesta aún) si existía un estudio que lo confirmara o si esa afirmación era el resultado de una apreciación de los técnicos.

Aquel 9 de abril, el secretario de Estado mostró su sorpresa ante esa petición, de la que no le habían informado antes de que tuviera lugar aquel encuentro con la prensa, celebrado en Can Botino tras visitar las obras del Museo Arqueológico y del Museo Puget. Un asalto en toda regla del que, desde su templanza, Martí dejó constancia: «Es la primera noticia que tengo. Era la sorpresa que me tenía preparada el alcalde. Lo primero que hay que hacer es enviar a técnicos para que comprueben si es viable o no un equipamiento de esas características en ese espacio, si los metros son suficientes o excesivos». Ni ha habido respuesta ni los técnicos han visitado el edificio.

Ante todo, mucha calma

Eso sí, Jordi Martí avisó aquella jornada de que nos lo tomáramos con calma: aquella encerrona era «el inicio de un proceso largo». Quizás notó que el alcalde, que llevaba menos de un año en el cargo, seguía con las energías desbocadas de quien por primera vez toma el bastón de mando de un Ayuntamiento y busca resultados inmediatos.

Cuando aquel día se le recordó al ministro que la isla lleva décadas esperando esa infraestructura cultural, comentó que ya se había encontrado con situaciones parecidas en otros lugares: «En un país diverso culturalmente, con un patrimonio tan espectacular, es lógico que haya muchos proyectos e iniciativas pendientes o en el cajón. De lo que se trata es de permitirles que vayan pasando fases. Hay que estudiar si esta oferta tiene visos de poder ser viable. No lo sé. No he podido ni visitar el espacio».

Ante todo, mucha calma, vamos. Pero no será por paciencia. Ya en agosto de 2008, el entonces ministro de Cultura, César Antonio Molina (enemigo acérrimo de Pedro Sánchez, del que llegó a decir que es un «tumor maligno»), anunció que esperaba inaugurar la biblioteca en su legislatura. En el Consistorio temen que ocurra con la instalación como con el Parador. O como ya sucedió con el Museo de la Necróplis de Puig des Molins. Las cosas de palacio van muy despacio.