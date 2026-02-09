Los trabajadores de temporada podrán entrar con sus coches a Ibiza sin necesidad de reservar cupo

El Consell de Ibiza ha habilitado una vía para que los trabajadores de temporada queden exentos de la restricción de entrada de vehículos en la isla, que este año estará en vigor del 15 de junio al 15 de septiembre. Para el conseller de Territorio y Movilidad, Mariano Juan, esta mano de obra es "un elemento esencial de nuestra economía y, evidentemente, no se pueden ver afectados por esta limitación pensada para turistas que alquilan coches".

Para esta temporada, el Consell ha fijado un techo de 18.798 vehículos de fuera al día, de los que 15.000 corresponden a la flota de rent a car y el resto a particulares, según consta en el reglamento que ahora se encuentra en exposición pública. Cabe tener en cuenta que las motos, el transporte de mercancías o la maquinaria de obras quedan excluidos de este cupo.

Con el fin de que los trabajadores de temporada no se vean afectados por esta limitación, la normativa exonera de este requisito a los conductores que, al desembarcar, acrediten con pasajes de entrada y salida de la isla una estancia que, inicialmente, se había fijado en al menos 13 días. No obstante, ahora el equipo de gobierno "negocia" la ampliación de este plazo mínimo para la aprobación definitiva del reglamento, según ha precisado este lunes Mariano Juan.

Esta excepción también beneficia a las personas con una segunda residencia en Ibiza, ya que "su modalidad de transporte es mucho menos intensa que la del turista que viene para cuatro días", ha precisado. Así, todos aquellos que acrediten la estancia mínima quedarán exentos de solicitar el cupo de entrada, aunque deberán pagar la tasa de un euro diario para circular por la isla.

El año pasado, cuando se aplicó a modo de prueba esta restricción y no estaba contemplada una fórmula específica para los trabajadores de temporada, el Consell optó por exonerar de este permiso a todos los vehículos de fuera que hubieran desembarcado en la isla antes del 21 de mayo.

"Proceso valiente y serio"

Mariano Juan ha recibido este lunes a su homólogo del Consell mallorquín, Fernando Rubio, que quiere tomar como ejemplo la regulación del tráfico de Ibiza para aplicarla en Mallorca. Tras este encuentro, Juan ha valorado que, ya en su primer año de aplicación, la normativa ha logrado buenos resultados: "Según los datos de la Autoridad Portuaria de Baleares, el pasado verano desembarcaron 32.000 vehículos menos que en el mismo periodo de 2024".

"Veníamos de una dinámica en la que cada año crecía [el número de vehículos de fuera] y en 2025 ha seguido aumentando todos los meses salvo en verano", periodo en el que estuvo en vigor la limitación. "Este equipo de gobierno ha demostrado que sabe tomar iniciativas de manera decidida y basadas en datos, no en emociones y sensaciones, con la colaboración de todas las administraciones y tejiendo un consenso social dentro de la isla y con los actores afectados", ha subrayado el responsable de Transportes del Consell de Ibiza.