Ibiza
Un tiburón de grandes dimensiones nada en el puerto de Ibiza
El ejemplar estaba desorientado y tenía una herida en la aleta
Un tiburón de grandes dimensiones ha sorprendido en la mañana de este lunes a quienes se encontraban por la zona portuaria de es Botafoc, donde amarran los barcos de transporte de línea regular de pasajeros, vehículos y mercancías que cubren líneas con la Península y Mallorca. El ejemplar podría ser una tintorera (Prionace glauca) y mide más de dos metros de largo.
Un hombre que trabaja en la zona ha grabado al animal, que parecía, según ha explicado a Diario de Ibiza, "perdido y desorientado", cerca de la estación marítima. "Estaba dando vueltas dentro del puerto donde estará atracado el barco donde trabajo", apunta. Además, el testigo señala que el animal tenía una herida en la aleta.
La tintorera o tiburón azul es una especie común en el Mediterráneo y se encuentra en peligro de extinción por la sobrepesca. Lo que no es habitual es avistar ejemplares tan cerca de la costa.
El hombre ha dado aviso de su hallazgo a la Autoridad Portuaria.
