Subastan una villa de lujo en Ibiza por 2,4 millones

El portal especializado Escrapalia ha sacado a subasta pública una lujosa vivienda unifamiliar en primera línea de mar en Santa Eulària con un precio de salida de 2,4 millones de euros pese a estar valorada en 3,4 millones, según la información difundida por la organización de la venta. La puja permanecerá abierta hasta el próximo 3 de marzo.

La propiedad, situada en “una de las parcelas más privilegiadas de la costa este de Ibiza” según apuntan, cuenta con más de 400 metros cuadrados construidos, piscina y un diseño distribuido en planta baja y planta piso. En la planta baja, de más de 190 metros cuadrados, destaca un salón-comedor con chimenea y grandes aperturas al exterior, con vistas directas al mar. La cocina, equipada con isla central, se integra visual y funcionalmente con la zona de estar y tiene acceso directo al área de piscina y a un porche cubierto.

El inmueble dispone de cuatro dormitorios, todos con baño en suite, además de aseo, porche cubierto y una terraza privada asociada a la suite principal, desde la que se ofrecen vistas panorámicas a Formentera. En la planta primera, de más de 150 metros cuadrados, se incluyen estancias secundarias o zonas de descanso con continuidad espacial y luminosa respecto a la planta baja, así como acceso a terrazas exteriores orientadas al mar.

El salón de la vivienda / Escrapalia

La vivienda incorpora también una edificación anexa de más de 55 metros cuadrados destinada a invitados o personal de servicio, con garaje doble, salón-estudio, cuarto de baño y porche cubierto. El conjunto se completa con una piscina rectangular, jardín con césped y vegetación mediterránea, dos porches cubiertos, almacén de servicio y garaje cerrado para dos vehículos.

La operación se enmarca en la subasta pública de cuatro activos inmobiliarios procedentes de la liquidación concursal de la inmobiliaria Favureg Stab, de Girona.

Quién puede pujar y qué requisitos hay

Las pujas están abiertas a particulares, autónomos, empresas e inversores, con registro gratuito en la plataforma. Para participar en la subasta es necesario realizar un depósito de garantía, que varía en función del lote y que, en caso de no resultar adjudicatario, se devuelve íntegramente.

El procedimiento de liquidación de Favureg Stab S.L. se sigue ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Girona. Por encargo de la Administración Concursal designada, la enajenación de los activos se realiza mediante subasta extrajudicial a través de Surus como entidad especializada, que utiliza la plataforma Escrapalia para gestionar la subasta pública.