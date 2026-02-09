Estas son las fechas de la fiesta F*** me I'm Famous! de David Guetta en Ushuaïa Ibiza

David Guetta volverá a ser uno de los grandes protagonistas del verano ibicenco en 2026. El dj francés, actual número uno del mundo según el ranking DJ Mag, regresa a Ushuaïa Ibiza con su emblemática residencia F* Me I’m Famous!**, que se celebrará durante 19 lunes, desde el 1 de junio hasta el 5 de octubre.

El artista liderará una nueva temporada de esta residencia en uno de los escenarios más icónicos de la isla, consolidando a Ushuaïa Ibiza como uno de los epicentros mundiales de la música electrónica. Cada lunes, Guetta ofrecerá un espectáculo que combina música, producción a gran escala y una atmósfera de festival que se ha convertido en una de las señas de identidad del clubbing en Ibiza, según han informado desde el club.

Tras más de 250 actuaciones en Ushuaïa Ibiza a lo largo de diferentes etapas creativas -primero con BIG y posteriormente con F*** Me I’m Famous!-, el dj galo ha generado más de 1.500 horas de música en este recinto, acompañado por algunos de los nombres más destacados de la escena electrónica internacional.

Ushuaia Ibiza. / U.I.

Entradas desde 90 euros

David Guetta cuenta con más de 80 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 50.000 millones de reproducciones, 40 millones de discos vendidos y 110 millones de seguidores en redes sociales. A lo largo de su carrera ha recibido 15 nominaciones a los Grammy y ha ganado dos premios, además de haber sido elegido dj número uno del mundo en cinco ocasiones.

La residencia F*** Me I’m Famous! se ha consolidado como una plataforma global de talento, que reúne cada temporada a artistas internacionales que comparten escenario con Guetta en Ushuaïa Ibiza. En 2026, la propuesta llegará además con una producción completamente renovada, diseñada específicamente para el formato open-air del recinto, detalla la nota de Ushuaïa Ibiza.

Las entradas y mesas VIP para la residencia ya están disponibles a través de la web oficial de Ushuaïa Ibiza desde 90 euros.