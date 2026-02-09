Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sant Antoni celebra el aniversario de 15 matrimonios de su vecindario

En el acto les entregaron un ramo de flores

Todas las imágenes de la comida de los mayores durante las fiestas de Sant Antoni

Todas las imágenes de la comida de los mayores durante las fiestas de Sant Antoni

Todas las imágenes de la comida de los mayores durante las fiestas de Sant Antoni / A.S.A.

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento celebró ayer el tradicional almuerzo de personas mayores con motivo de las fiestas de Sant Antoni, un encuentro muy especial que reúne cada año a los vecinos y vecinas de más edad del municipio en un ambiente festivo y de convivencia.

El acto tuvo lugar en el restaurante Es Cruce, en Sant Rafel, donde se rindió un emotivo reconocimiento a 15 matrimonios del municipio que han compartido más de 50 años de vida en común.

