OFERTA FLASH
Actos
Sant Antoni celebra el aniversario de 15 matrimonios de su vecindario
En el acto les entregaron un ramo de flores
Ibiza
El Ayuntamiento celebró ayer el tradicional almuerzo de personas mayores con motivo de las fiestas de Sant Antoni, un encuentro muy especial que reúne cada año a los vecinos y vecinas de más edad del municipio en un ambiente festivo y de convivencia.
El acto tuvo lugar en el restaurante Es Cruce, en Sant Rafel, donde se rindió un emotivo reconocimiento a 15 matrimonios del municipio que han compartido más de 50 años de vida en común.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026
- Clara Rodríguez, influencer gastronómica de Ibiza: 'Íbamos a Urgencias con una bebé y no había ni una plaza libre, estaban ocupadas por gente que había ido al concurso de arroz de matanzas
- Las conexiones de Epstein con Ibiza, la isla que le daba 'asco': fiestas con 'chicas guapísimas' y las villas del creador del Circo del Sol
Si utilizas herramientas eléctricas profesionales, tienes una cita en Ibiza
Contenido ofrecido por Servicios Palau