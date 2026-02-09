Sant Antoni celebra el aniversario de 15 matrimonios de su vecindario

El Ayuntamiento celebró ayer el tradicional almuerzo de personas mayores con motivo de las fiestas de Sant Antoni, un encuentro muy especial que reúne cada año a los vecinos y vecinas de más edad del municipio en un ambiente festivo y de convivencia.

El acto tuvo lugar en el restaurante Es Cruce, en Sant Rafel, donde se rindió un emotivo reconocimiento a 15 matrimonios del municipio que han compartido más de 50 años de vida en común.