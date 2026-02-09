Los residentes de Ibiza y Formentera tendrán excepciones para entrar en Mallorca con sus vehículos

El Consell de Mallorca seguirá el ejemplo aplicado en Formentera desde 2019 y en Ibiza desde el verano pasado para restringir la entrada de vehículos de fuera y reducir así la saturación de sus carreteras. Aunque la iniciativa aún se encuentra en fase de elaboración y de negociación entre los grupos políticos y los sectores afectados, el conseller mallorquín de Transportes, Fernando Rubio, ha avanzado este lunes en Ibiza que los residentes en el resto del archipiélago se beneficiarán de exenciones para desembarcar con sus coches.

Rubio y técnicos de su departamento se han reunido este lunes con el conseller de Territorio y Transportes de Ibiza, Mariano Juan, así como con el director insular de Transportes, Roberto Algaba, para conocer cómo se ha aplicado la regulación de automóviles en la mayor de las Pitiusas. "Nos preocupa cómo se debe implementar esta ley en Mallorca y por eso venimos a ver los resultados en Ibiza, que consideramos muy positivos", ha destacado Rubio, a quien se le ha mostrado las cámaras de seguimiento de matrículas instaladas en el puerto de Ibiza.

De momento, Rubio no avanza las prerrogativas que contempla para los residentes en las Pitiusas y en Menorca, a la espera de la aprobación inicial de las restricciones en el pleno del Consell de Mallorca, donde el PP no cuenta con mayoría absoluta y depende de los votos de otras formaciones. Además, este documento deberá ser posteriormente ratificado por el Parlament balear, por lo que es poco probable que pueda entrar en vigor el próximo verano.

Cupos de entrada

En el caso de Ibiza, el reglamento inicial elaborado para esta temporada ya prevé exonerar del cupo de entrada a "los residentes de cualquier localidad de las islas Baleares en cuyo territorio no exista una limitación de entrada equivalente y de aplicación a residentes en la isla de Ibiza". De momento, el Consell de Formentera es el único que restringe la entrada a los conductores ibicencos durante el verano. De manera recíproca, la regulación de Ibiza fija en 2026 un cupo de 120 autorizaciones diarias para los residentes en la menor de las Pitiusas.