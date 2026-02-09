La 'pirámide digital' sale a escena en el Casal d'Igualtat de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza continúa este martes, 10 de febrero, a las 17 horas, con la Escuela Municipal de Familias 2026, un programa gratuito dirigido a madres y padres con hijos e hijas de entre tres y 14 años. El Consistorio indica en un comunicado que esta iniciativa pretende ofrecer herramientas prácticas para afrontar los retos de la crianza, la educación y la convivencia familiar. La charla será en el Casal d'Igualtat, que se encuentra en la avenida de la Pau, esquina con la calle de San Cristóbal.

La tercera sesión de este ciclo se titula 'Sobrepeso digital (educación tecnológica)'. El acto analizará el uso de la tecnología a partir de una 'pirámide digital', similar a la de los alimentos, para reflexionar sobre su impacto cognitivo y fisiológico en los adolescentes. Esta iniciativa de la concejalía de Bienestar Social de la capital ibicenca finalizará el 17 de febrero con la sesión 'Yo, adolescente... y tú, ¿donde estás?', centrada en comprender una de las etapas más relevantes del ciclo vital y en cómo identificar, acompañar y gestionar la adolescencia desde el ámbito familiar.

Las charlas las ofrece el director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Eivissa y educador social, Iván Castro, que abordará los diferentes contenidos desde una perspectiva práctica y próxima, basada en la experiencia profesional y el trabajo con familias. Los interesados pueden obtener más información y formalizar la inscripción en la concejalía de Bienestar Social, situada en la calle Canarias, número 35, en el edificio Sa Colomina de Ibiza. También pueden llamar al 971 39 76 00 (extensión 24000) o enviar un correo electrónico a benestarsocial@eivissa.es.

"Un espacio de apoyo y aprendizaje compartido"

La concejala de Bienestar Social, Lola Penín, señala que la Escuela Municipal de Familias "es un espacio de apoyo y aprendizaje compartido que permite a madres y padres sentirse acompañados ante las dificultades del día a día", y añade que el Ayuntamiento continúa su apuesta "por políticas de prevención y de refuerzo del bienestar familiar, ofreciendo recursos gratuitos y accesibles para todo el mundo".

El programa se estructura en dos itinerarios diferenciados, adaptados en las diferentes etapas evolutivas: un ciclo para la infancia, destinado a familias con menores de tres a diez años, y un ciclo para la adolescencia, dirigido a familias con hijos e hijas de entre 8 y 14 años. Todas las sesiones se realizarán en el Casal d'Igualtat y contarán con servicio de acogida para niños, con el objetivo de facilitar la participación de las familias.