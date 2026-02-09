Oportunidad en Ibiza: obra nueva con vistas al mar y terraza privada junto a Cala Gració

La inmobiliaria Tucasa.com ofrece en venta un piso de una habitación en una exclusiva promoción de obra nueva y ubicado un edificio típico de estilo ibicenco por 530.000 euros. La vivienda se encuentra en la zona de Sant Antoni, una ubicación “ideal”, según el anuncio, con el paseo marítimo y aguas turquesas justo enfrente.

El apartamento descrito se sitúa en primera planta y destaca por ser “espacioso, luminoso y abierto al exterior”, lo que permite disfrutar de vistas al mar “con total privacidad”. Dispone de una superficie interior de 54 metros cuadrados y un espacio exterior privado de otros 48 metros cuadrados.

La vivienda se encuentra a pocos pasos de la playa, junto a Cala Gració y Caló des Moro, en un entorno que el anuncio califica de “idílico” para disfrutar del clima de Ibiza durante todo el año. La promoción incluye una gran piscina en un jardín comunitario.

En el interior, el apartamento cuenta con salón, comedor y cocina con acceso directo a la terraza, además de un dormitorio y un baño situado al otro lado de la vivienda. En cuanto al diseño, se mencionan amplios suelos de baldosas con acabado de piedra blanca —que conectan interior y terraza—, madera natural, líneas depuradas y grandes ventanales que aportan luminosidad y naturalidad a los espacios.

Entre las características modernas de estas viviendas se citan iluminación de bajo consumo, domótica y sistema de aerotermia.