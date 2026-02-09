Izan Llunas representa a Ibiza en la primera semifinal del Benidorm Fest con su tema '¿Qué vas a hacer?'

El Benidorm Fest 2026 arranca este martes 10 de febrero con su primera semifinal y con presencia ibicenca en el escenario: el cantante Izan Llunascompite con su canción '¿Qué vas a hacer?' en una noche decisiva en la que solo seis de los nueve artistas pasarán a la final del sábado 14. La segunda semifinal se desarrollará el jueves 12, con otros nueve participantes.

El cantante participó este fin de semana en la fiesta de bienvenida del certamen y, en declaraciones previas al evento, se mostró eufórico: "Estamos todos superfelices, ya todo está saliendo increíble, a la perfección, estoy con muchísimas ansias".

Llunas actuará en quinta posición y se medirá a Kitai, María León ft. Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro, Tony Grox & LUCYCALYS, Mikel Herzog Jr. y Kenneth. Quienes quieran apoyar a su favorita podrán hacerlo gratis a través de la app de RTVE Play.

La edición de este año llega, además, marcada por un hecho inédito: el ganador no representará a España en Eurovisión 2026, tras la retirada anunciada por RTVE por la continuidad de Israel en el certamen.

"Quiero llevar la bandera de Ibiza a todos lados"

Llunas explicaba en una entrevista a Diario de Ibiza que vive esta oportunidad como algo especial para la isla: "Estoy muy feliz y orgulloso de representar a la isla. Quiero llevar la bandera de Ibiza a todos lados conmigo", dijo entonces el artista, y añadió que le gustaría que desde fuera se reconozca Ibiza "no sólo por las fiestas", sino también por "todo el talento que hay, la cultura, los sitios increíbles y la gastronomía".

Izan Llunas en Diario de Ibiza. / Sergio G. Cañizares

El cantante también habló del peso de su apellido y de cómo lo vive en esta etapa: dijo que tener como referentes a su padre, Marcos Llunas, y a su abuelo, Dyango, no le supone una carga, porque "más que pesarme, me impulsa", y recalcó que ambos le acompañan y le aconsejan de forma constante. Además, reconoció que todavía hay quien lo identifica por su papel en 'Luis Miguel: la serie', una etapa de la que no reniega, pero remarcó que ahora quiere que el público lo ubique "por quién soy y por mi música".