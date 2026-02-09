Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiburón en IbizaAccidente graveNueva jefa UCI IbizaBiblioteca EstatalSant Antoni Rural
instagramlinkedin

Televisón

Izan Llunas representa a Ibiza en la primera semifinal del Benidorm Fest con su tema '¿Qué vas a hacer?'

"Estoy con muchísimas ansias", confesó el artista ibicenco en la previa del certamen

Izan Llunas en el evento de bienvenida del Benidorm Fest 2026.

Izan Llunas en el evento de bienvenida del Benidorm Fest 2026. / RTVE

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

El Benidorm Fest 2026 arranca este martes 10 de febrero con su primera semifinal y con presencia ibicenca en el escenario: el cantante Izan Llunascompite con su canción '¿Qué vas a hacer?' en una noche decisiva en la que solo seis de los nueve artistas pasarán a la final del sábado 14. La segunda semifinal se desarrollará el jueves 12, con otros nueve participantes.

El cantante participó este fin de semana en la fiesta de bienvenida del certamen y, en declaraciones previas al evento, se mostró eufórico: "Estamos todos superfelices, ya todo está saliendo increíble, a la perfección, estoy con muchísimas ansias".

Llunas actuará en quinta posición y se medirá a Kitai, María León ft. Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro, Tony Grox & LUCYCALYS, Mikel Herzog Jr. y Kenneth. Quienes quieran apoyar a su favorita podrán hacerlo gratis a través de la app de RTVE Play.

La edición de este año llega, además, marcada por un hecho inédito: el ganador no representará a España en Eurovisión 2026, tras la retirada anunciada por RTVE por la continuidad de Israel en el certamen.

"Quiero llevar la bandera de Ibiza a todos lados"

Llunas explicaba en una entrevista a Diario de Ibiza que vive esta oportunidad como algo especial para la isla: "Estoy muy feliz y orgulloso de representar a la isla. Quiero llevar la bandera de Ibiza a todos lados conmigo", dijo entonces el artista, y añadió que le gustaría que desde fuera se reconozca Ibiza "no sólo por las fiestas", sino también por "todo el talento que hay, la cultura, los sitios increíbles y la gastronomía".

Noticias relacionadas y más

Izan Llunas, de ibiza al benidorm fest: &quot;Quiero llevar la bandera de Eivissa a todos lados&quot;

Izan Llunas en Diario de Ibiza. / Sergio G. Cañizares

El cantante también habló del peso de su apellido y de cómo lo vive en esta etapa: dijo que tener como referentes a su padre, Marcos Llunas, y a su abuelo, Dyango, no le supone una carga, porque "más que pesarme, me impulsa", y recalcó que ambos le acompañan y le aconsejan de forma constante. Además, reconoció que todavía hay quien lo identifica por su papel en 'Luis Miguel: la serie', una etapa de la que no reniega, pero remarcó que ahora quiere que el público lo ubique "por quién soy y por mi música".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
  2. Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
  3. La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
  4. Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
  5. El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
  6. Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026
  7. Clara Rodríguez, influencer gastronómica de Ibiza: 'Íbamos a Urgencias con una bebé y no había ni una plaza libre, estaban ocupadas por gente que había ido al concurso de arroz de matanzas
  8. Las conexiones de Epstein con Ibiza, la isla que le daba 'asco': fiestas con 'chicas guapísimas' y las villas del creador del Circo del Sol

Si utilizas herramientas eléctricas profesionales, tienes una cita en Ibiza

Si utilizas herramientas eléctricas profesionales, tienes una cita en Ibiza

Se dispara el uso y tráfico de 'vapers' en menores de hasta 10 años en Baleares

Se dispara el uso y tráfico de 'vapers' en menores de hasta 10 años en Baleares

Dos charlas en Ibiza informarán a las familias sobre el proceso de escolarización para el curso 2026-2027

Dos charlas en Ibiza informarán a las familias sobre el proceso de escolarización para el curso 2026-2027

Izan Llunas representa a Ibiza en la primera semifinal del Benidorm Fest con su tema '¿Qué vas a hacer?'

Izan Llunas representa a Ibiza en la primera semifinal del Benidorm Fest con su tema '¿Qué vas a hacer?'

Eivissa Daurada celebra San Valentín con un concierto a la luz de las velas en Can Ventosa el sábado 14 de febrero

Eivissa Daurada celebra San Valentín con un concierto a la luz de las velas en Can Ventosa el sábado 14 de febrero

Subastan una villa de lujo en Ibiza por 2,4 millones

Subastan una villa de lujo en Ibiza por 2,4 millones

Sant Antoni celebra el aniversario de 15 matrimonios de su vecindario

Sant Antoni celebra el aniversario de 15 matrimonios de su vecindario

Día Mundial de la Pizza: tres lugares donde celebrarlo en Ibiza

Día Mundial de la Pizza: tres lugares donde celebrarlo en Ibiza
Tracking Pixel Contents