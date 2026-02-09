Ibiza se libra de las lluvias… por ahora: esta es la predicción de la Aemet para esta semana
Ibiza esquivará las lluvias intensas de la Península durante el inicio de semana, aunque el tiempo inestable marcará la jornada con cielos nubosos y precipitaciones débiles
Ibiza afronta la segunda semana de febrero bajo el dominio de un tiempo inestable y con escasa presencia del sol, un escenario marcado por el paso de las borrascas 'Leonardo' y 'Marta'. Aunque el buen tiempo se resiste a llegar, la isla logrará esquivar, al menos en parte, el episodio de lluvias intensas que afectará a gran parte de la Península.
El inicio de la semana viene condicionado por una circulación atlántica que dejará cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas en el territorio peninsular. En Baleares, sin embargo, las lluvias serán menos abundantes y, en muchos casos, poco probables.
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes Ibiza registrará un cielo variable, con intervalos nubosos que podrán evolucionar a cubiertos. La probabilidad de precipitaciones es baja y, de producirse, serán débiles y de carácter ocasional. Las temperaturas nocturnas tenderán a descender, mientras que las máximas diurnas se mantendrán prácticamente sin cambios. El viento soplará flojo a moderado, con predominio de las componentes oeste y sur.
Para el martes se espera una mejora notable del tiempo, con predominio del sol y temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 20 grados. No obstante, la jornada estará marcada por un aviso amarillo debido al mal estado del mar.
Predicción para el resto de la semana
El miércoles volverá a aumentar la nubosidad. La Aemet prevé intervalos de nubes altas durante la mañana, que darán paso por la tarde a cielos nubosos o cubiertos. No se descarta alguna precipitación débil y ocasional. Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso, mientras que las máximas apenas variarán. El viento ganará intensidad y soplará entre moderado y fuerte, con rachas que podrían alcanzar entre los 60 y los 70 kilómetros por hora.
De cara al final de la semana, el viernes se perfila como la jornada más inestable. La previsión apunta a una alta probabilidad de lluvias, de en torno al 85% y a un descenso térmico, con temperaturas que se situarán entre los ocho y los 15 grados.
