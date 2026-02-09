OFERTA FLASH
Dos heridos graves tras chocar un coche y una moto en Ibiza
El accidente se ha producido en la carretera de Sant Antoni
Dos personas han resultado heridas de gravedad este domingo por la noche tras un accidente de tráfico en Sant Antoni, según ha informado el SAMU 061.
El siniestro se produjo a las 21.51 horas en la carretera EI-600, a la altura del kilómetro 8, al colisionar un coche contra una moto en la que viajaban dos ocupantes.
Hasta el lugar de los hechos se desplazó personal sanitario en dos ambulancias, una de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB), que atendió y estabilizó a los heridos en el lugar.
Los heridos fueron trasladados con politraumatismos, uno a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y el otro al Hospital Can Misses, ambos en estado grave.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026
- Clara Rodríguez, influencer gastronómica de Ibiza: 'Íbamos a Urgencias con una bebé y no había ni una plaza libre, estaban ocupadas por gente que había ido al concurso de arroz de matanzas
- Las conexiones de Epstein con Ibiza, la isla que le daba 'asco': fiestas con 'chicas guapísimas' y las villas del creador del Circo del Sol