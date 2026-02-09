Dos heridos graves tras chocar un coche y una moto en Ibiza

Dos personas han resultado heridas de gravedad este domingo por la noche tras un accidente de tráfico en Sant Antoni, según ha informado el SAMU 061.

El siniestro se produjo a las 21.51 horas en la carretera EI-600, a la altura del kilómetro 8, al colisionar un coche contra una moto en la que viajaban dos ocupantes.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó personal sanitario en dos ambulancias, una de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB), que atendió y estabilizó a los heridos en el lugar.

Los heridos fueron trasladados con politraumatismos, uno a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y el otro al Hospital Can Misses, ambos en estado grave.