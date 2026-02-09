El Govern instaura la vivienda supervisada en Ibiza, un recurso para personas dependientes que ofrecerá 30 plazas

El Govern instaura la vivienda supervisada, un nuevo "recurso de dependencia" para las personas mayores de Baleares. Este tipo de residencia "ya funciona en áreas como la discapacidad y la salud mental" y, en este caso, consiste en un "servicio residencial que está vinculado al Centro de Día y sustituye a la vivienda habitual o familiar de los usuarios para que tengan un domicilio en el que recibir un apoyo permanente y asistencia, pero que tengan la vida más autónoma posible", explicó este lunes la consellera balear de Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández.

Esta novedad es la "apuesta principal" del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030, que se enmarca en el programa estratégico 'Illes en Transformació' del Govern, orientado a modernizar los servicios públicos y adaptarlos a la evolución demográfica. Fernández lo ha presentado en el Ayuntamiento de Sant Josep, ya que, en Ibiza, tanto este municipio como el de Sant Joan contarán con 30 plazas de este tipo gracias a una inversión de más de cuatro millones de euros.

Se trata de un recurso que tiene el objetivo de adaptarse "a las necesidades que tienen a día de hoy las personas dependientes con un grado 2 o 3, que no tienen el perfil para poder entrar a una residencia pero necesitan una serie de atención", aclaró Fernández.

Un nuevo centro de día y 20 plazas de viviendas supervisadas

En Sant Josep, se prevé la construcción de un Centro de Día junto al actual Centro de Salud del municipio, al que se vincularán dos unidades de viviendas supervisadas, con diez plazas cada una. En cuanto al Centro de Día, tendrá 30 plazas y se proyecta como un "espacio abierto para las personas mayores del municipio" que incluirá diferentes "espacios compartidos", señaló la consellera.

Este año se prevé llevar a cabo el concurso de ideas y, tras la redacción del proyecto y el inicio de las obras, se espera que se pueda inaugurar en 2030. La inversión prevista es de 3,4 millones de euros, una "de las mayores" del Plan, según indicó Fernández.

Por otro lado, se prevé otra inversión de 620.000 euros para construir la vivienda supervisada en Sant Joan, al lado del actual Centro de Día. Contará con diez plazas y se emplazará en este municipio "tanto por ubicación como por demanda", apuntó la consellera. También se espera realizar este año el concurso de ideas para que las obras empiecen en 2028 y se entreguen al año siguiente.

Un nuevo recurso para las personas dependientes de Baleares

Tanto el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, como el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y los representantes de las Asociaciones de Mayores de Sant Josep y las Pitiusas, presentes en el Consistorio, celebraron la llegada del tan esperado centro de mayores de Sant Josep. "Desde 2004, cuando Serra Escandell firmó la compra del terreno, que estaba destinado también a instalaciones sociosanitarias y al embellecimiento activo de nuestros vecinos, [...] se ha luchado para que se hicieran estas instalaciones en Sant Josep, y hoy el Govern no solo viene a anunciarnos lo que se hará aquí, sino lo que también se hará en el resto de islas", destacó Roig.

Las 30 plazas de vivienda supervisada que se crearán en Ibiza forman parte de las 108 que espera crear el Govern en las Islas Baleares. Diez de ellas se crearán en la localidad de Alaior, Menorca, y las 58 restantes en Mallorca, según señaló la consellera de Bienestar Social. En este sentido, Fernández añadió que no se descarta "apostar por las viviendas supervisadas en diferentes municipios de las Islas Baleares".

La primera será la que se ubicará en Esporles, pueblo de la Sierra de Tramuntana, y estará lista este año "porque ya hay un espacio que simplemente hay que adecuar, no es nueva construcción", apuntó Fernández.

Personal para las nuevas infraestructuras en Ibiza

Por otra parte, y ante la dificultad para cubrir plantillas en Ibiza, Fernández señaló que se trabaja "conjuntamente con los consells insulares para mirar diferentes fórmulas". Destacó que "la dificultad para encontrar personal no solamente se da en Ibiza, sino en todo Baleares, y requiere diferentes actuaciones, no solo de esta conselleria sino también de otras y de la colaboración con el sector privado".

En este sentido, destacó que desde hace unas semanas, el plus de difícil cobertura "pasa a convertirse en un complemento estructural". El Consell de Govern acordó homogeneizar a partir del 1 de enero de este año el complemento de insularidad, que pasa a ser igual para todos los profesionales del sector público, algo que se contempla como una apuesta para captar y fidelizar al personal.

Por otro lado, indicó que se espera que "a partir de marzo" se empiecen a ver los resultados del plan de choque impulsado para reducir la lista de espera de personas con discapacidad y en situación de dependencia: "Si, por ejemplo, en mayo de 2023 había 530 personas en la lista de espera de dependencia, a día de hoy hay 407, en un contexto en el que cada vez recibimos más solicitudes. En discapacidad, estamos rebajando considerablemente los meses de espera, pero a partir de marzo notaremos realmente este cambio", insistió Fernández.