El Govern ampliará la residencia Sa Serra de Sant Antoni con una inversión de un millón y medio de euros

El Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030 contempla la ampliación de la residencia Sa Serra, en Sant Antoni, según explicó este lunes la consellera de Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández. Se trata de la creación de 20 plazas más, que se espera que estén disponibles dentro de dos años. Para ello, se estima una inversión de un millón y medio de euros y empezar este año con la redacción del proyecto.

Fernández señaló que esta residencia, gestionada actualmente por el Govern balear a través de la Fundación para la Dependencia, "es una de las que están siendo top, incluso a nivel estatal, con una dinámica de continua atención a las personas usuarias", por lo que aprovechó para trasladar su "enhorabuena" al personal de Sa Serra. Cabe recordar, sin embargo, que el pasado mes de diciembre se firmó el protocolo para iniciar el proceso por el que el Consell de Ibiza recuperará la gestión de esta residencia y las de Can Raspalls y Can Blai.

Instalaciones que "ayudarán mucho" a Sant Josep

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, indicó por su parte que esta ampliación "ayudará mucho" al municipio, así como el nuevo Centro de Día (con 30 plazas) y las dos unidades de viviendas supervisadas —con diez plazas cada una— que se construirán en Sant Josep, junto al actual Centro de Salud.

"Estoy contento de que se nos haya escuchado y de que se haya escuchado a los vecinos de las diferentes parroquias que nos piden este recurso, que nos piden esta ayuda y el hecho de que su padre, su madre o sus abuelos puedan ir a un espacio en el que tener rehabilitación, ayuda médica o supervisión de los profesionales", apuntó Roig. Eso no quita, aclaró, que no siga insistiendo en que se construya una residencia para mayores en Sant Josep.

80 plazas para personas dependientes

Estas infraestructuras, unidas a las diez plazas de viviendas supervisadas que se construirán en Sant Joan, suman un total de 80 nuevas plazas para la atención a la dependencia en Ibiza, con una inversión de 5,5 millones de euros.

Por otro lado, Fernández explicó que en Formentera se contempla la mejora del exterior de la residencia Es Brolls, con una inversión de 70.000 euros. "Es una residencia de reciente creación, pero creemos que debemos hacer una apuesta por la mejora de las instalaciones exteriores, para poder utilizar todos los recursos y que las personas mayores que estén en esta residencia, puedan aprovechar también, aunque no sea un buen momento para decirlo, el maravilloso clima que solemos tener en las Baleares", indicó la consellera de Bienestar Social.

Estas actuaciones forman parte del total de 18 que contempla el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias hasta 2030 en Baleares. En total, prevén la creación de 693 plazas para personas dependientes y una inversión global de más de 82 millones de euros en el conjunto de las islas. En Mallorca se ejecutarán 12 infraestructuras con 553 plazas y 67,2 millones de euros de inversión y en Menorca se proyectan dos infraestructuras con 50 plazas y 9,6 millones de euros.